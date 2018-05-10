Причина пожара – короткое замыкание.

Предварительной причиной возгорания муниципального автобуса в Иркутске, которое произошло 4 мая, специалисты компании-производителя ЛиАЗ называют короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

На предприятии отмечают, что автобус был 2017 года выпуска, обслуживался в официальном дилерском центре «Лига Авто», проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Комиссия предприятия детально рассмотрит обстоятельства происшествия и эксплуатации автобуса, говорят в ЛиАЗе.

Напомним, что автобус, выполнявший рейс по маршруту № 28р, загорелся на остановке «посёлок Боково» во II Иркутске. Водитель и пассажиры успели покинуть салон, никто не пострадал, а транспортное средство выгорело полностью. В администрации Иркутска сообщили, что происшествие никак не отразится на жителях микрорайона, и на эту линию поставят другой автобус.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ