При режиме самоизоляции необходима всеобщая поддержка

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране член регионального политического совета «Единой России» Ирина Синцова выразила мнение по поводу введения режима самоизоляции в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

– В Иркутской области объявлен режим всеобщей самоизоляции. Эти правила распространяются на всех. Одиноким пожилым людям и инвалидам сейчас в социальном плане тяжелее всего. Они не могут выйти из квартиры в продуктовый, чтобы не подвергнуть себя риску заражения. Неизвестно, как долго продлится подобная ситуация. Поэтому волонтерская помощь для них очень важна. Необходима слаженность работы и Законодательного собрания, и правительства, и администраций муниципальных образований, а главное людей, которые осознано и дисциплинировано будут участвовать в этом процессе, – заявила Ирина Синцова.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС отметила, что в данной ситуации депутатам необходимо поддерживать свои территории. Во всех муниципальных образованиях округа Ирины Синцовой созданы штабы, работают волонтерские группы. Сформирована региональная мобильная группа, при взаимодействии депутатов всех уровней – Законодательного собрания и дум муниципальных образований, входящих во фракцию «Единая Россия».

– Я нахожусь в тесном контакте с мэрами моего округа, делается все, что необходимо в данной ситуации, – подчеркнула Ирина Синцова. – Статистика Иркутской области пока оптимистична, меры самоизоляции в нынешних условиях позволят спасти многих.

Как и многие, Ирина Синцова поддерживает медиков, которые находятся на переднем фланге борьбы с инфекцией.

– Принятая в регионе финансовая помощь по увеличению зарплат врачам, которые заняты борьбой с коронавирусом, оправдана и нами поддерживается. Они, спасая жизни, в первую очередь подвергают себя опасности, – резюмировала Ирина Синцова. – Единство наших планов и действий может переломить ход событий.

В Иркутской области на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева работает центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса. Возглавляет волонтерский центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: + 7914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59 и оставить заявку на покупку товаров. Далее добровольцы на возмездной основе доставляют из магазинов или аптек нужные товары.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в Китае в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и на другие страны. Количество случаев заражения на вечер 2 апреля превысило 823 тысяч человек, в России – 3,5 тысячи, 235 из них выздоровели. В большинстве регионов России введен режим всеобщей самоизоляции.

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По инф. Телеинформа

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