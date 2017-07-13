При поддержке депутата

Футбольный клуб «Мастер», расположенный в предместье Рабочее, отметил свой четвёртый день рождения. В честь этого состоялся турнир среди взрослых и детей. Подарки участникам, а также медали, кубки и благодарности предоставил Благотворительный фонд депутата думы Иркутска Алексея Распутина.

В праздничном турнире приняли участие восемь взрослых и шесть детских команд. Открытие состоялось на мини-поле ФК «Мастер» на ул. Баррикад, 139.

– С клубом «Мастер» и его директором Анатолием Ситниченко мы очень дружны. Прежде всего, я благодарен ему и всему коллективу «Мастера» за то, что дети предместья получили отличную перспективу – возможность собираться компанией, играть в футбол и замечательно проводить время. Клуб ещё маленький в плане возраста, но за это время сделан огромный шаг вперёд в развитии дворового спорта, и в большей степени благодаря этим людям, которые выкладываются в работе на все сто процентов. А мы помогаем им чем можем, – отметил депутат.

По итогам состязания в детской группе третье место заняла команда «ИрАэро», второе – «Байкал», победу завоевала команда «Звезда». Среди взрослых третье место присудили хозяевам встречи – команде ФК «Мастер», второе место досталось «Первомаю», а кубок победителей получила команда «ИрАэро».

В Рабочем в течение всего лета проходят и другие соревнования – по мини-футболу, которые организует школа № 66 при поддержке Благотворительного фонда Алексея Распутина. Игры проводятся на разных площадках. График спортивных встреч можно узнать по телефону: 34-93-65. Также по этому номеру принимаются заявки на участие. Итоги спортивного сезона подведут в сентябре.