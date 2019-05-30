при библиотеках Братского района открываются летние читальные залы

Продолжается реализация социального проекта «Новая библиотека как центр семейной помощи», который в конце прошлого года был удостоен президентского гранта в размере 1 млн рублей. Для участия в федеральном конкурсе проект подготовили специалисты Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер».

Инициатива направлена на поддержание интереса подрастающего поколения к чтению и реализуется в десяти поселениях Братского района. Уже приобретены и переданы в поселения новые книги, мебель, оргтехника.

Для сотрудников библиотек проведен обучающий семинар о новых формах работы. Теперь для сельских читателей будут организованы семейные литературные программы, тематические встречи, викторины и интеллектуальные игры.

В минувшие выходные при библиотеках Кузнецовки и Турмы открылись первые летние читальные залы. Торжественные события с играми, театрализованными представлениями ожидаются и в остальных поселениях, участвующих в проекте.

СПРАВКА:

В проекте «Новая библиотека как центр семейной помощи» участвуют библиотеки Тангуя, Прибрежного, Калтука, Кузнецовки, Турмы, Тармы, Тэми, Большеокинска, Покосного и Кежмы. Проект реализуется совместно с администрацией Братского района и завершится в октябре 2019 года.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ