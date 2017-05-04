Президент приедет и проверит

Президент РФ Владимир Путин пообещал «обязательно приехать, посмотреть, как идут работы по восстановлению» в Иркутской области и Бурятии после пожаров, уничтоживших жилые дома. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, сообщается на сайте Кремля.

– Знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, очень быстро отреагировали на эти события и делают всё для того, чтобы помочь пострадавшим. Но рассчитываю на то, что не только рядовые граждане, но и все органы власти, которые по долгу службы должны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально и на высоком уровне, – заявил глава государства.

Он также обратил внимание и врио главы Бурятии Алексея Цыденова, и губернатора Иркутской области Сергея Левченко на то, что сложившаяся ситуация – «это тоже определённая проверка на компетентность, на дееспособность».

– Надеюсь на то, что все планы, которые были мне и ранее доложены, и сейчас, будут реализованы в срок и с высоким качеством. И исхожу из того, что МЧС предпримет все необходимые меры с целью предотвращения распространения пожаров в Сибири – собственно говоря, не только в Сибири, но и в других пожароопасных регионах страны. Сейчас нет необходимости вам там мешать, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению, – отметил Владимир Путин.

В Иркутской области пожарами от пала травы уничтожены несколько десятков домов в разных муниципалитетах, в том числе практически полностью выгорела деревня Бубновка Киренского района. По ряду фактов возбуждены уголовные дела.

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