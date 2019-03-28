Прекрасный мир поэзии

Иркутск присоединился к IV Международному фестивалю «Всемирный день поэзии». Мероприятие является крупнейшим поэтическим фестивалем в мире и охватывает около 60 городов из десяти стран: России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Германии, Индии, Польши, Черногории и Сербии. Лучшие стихи иркутских поэтов вошли в программу гала-концерта, который прошёл 21 марта в актовом зале администрации города.

– Фестиваль объединил многих иркутских поэтов. Среди его участников – те, кто посвятил этому искусству свою жизнь, и те, кто только начинает свой путь в поэзии. Возраст участников самый разный! Например, самому юному поэту всего пять лет, а самому старшему конкурсанту – 92 года. Но охотнее всего, конечно же, участвовала молодёжь, – отметил начальник отдела по молодёжной политике администрации Иркутска Иван Смолкин.

Международный фестиваль «Всемирный день поэзии» – проект петербургской поэтессы Стефании Даниловой. В этом году в нём участвовали поэты из шестидесяти городов. Их творчество оценивало жюри, в состав которого вошли известные артисты – Светлана Сурганова, Василий К. (Киселёв), Анна Пингина, Дмитрий Воденников, а также лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф. Кроме того, своё мнение могли высказать интернет-пользователи посредством онлайн-платформы Ryfma.com .

Гала-концерт с выступлениями лауреатов прошёл в каждом городе-участнике 21 марта. В 1999 году ЮНЕСКО объявило этот день Всемирным днём поэзии, чтобы «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям».

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