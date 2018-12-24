Предприниматели из Иркутска и Улан-Удэ первыми протестировали новый сервис Сбербанка

Предприниматели Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии теперь могут воспользоваться услугой Сбербанка, позволяющей дистанционно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет. Этот проект реализуется в рамках программы правительства РФ «Старт за ноль», использование сервиса бесплатное.

На начальном этапе проект был реализован в нескольких пилотных регионах. Теперь оценить его возможности могут предприниматели по всей стране. Первыми пользователями технологии на территории деятельности Байкальского банка Сбербанка стали предприниматели из Иркутска и Улан-Удэ.

– Собирался зарегистрировать ИП, но никак не мог найти на это время. Узнал про технологию в офисе регистрирующей компании. Подали заявление на регистрацию удаленно на сайте, а в приложении на моем личном смартфоне я подписал документы с бесплатной цифровой подписью. Сэкономил свое время, – рассказал Андрей Барсуков из Иркутска, открывший компанию по грузоперевозкам.

– Получила регистрацию ИП через три дня после подачи заявления. Открыла расчетный счет с тарифом «Легкий старт» в Сбербанке, нажав кнопку в своем смартфоне. Документы по ИП и расчетному счету пришли мне на электронную почту. Очень удобно, – описала свой опыт Марина Кузнецова из Улан-Удэ, открывшая бизнес в сфере общественного питания.

Воспользоваться сервисом Сбербанка могут потенциальные предприниматели самостоятельно, а также через компании, оказывающие услуги регистрации ИП и ООО. Такие партнеры банка, активно заключают агентские договоры и подключаются к новой технологии, чтобы оказывать своим клиентам инновационный сервис.

– Цифровые услуги позволяют жить комфортнее. Сбербанк создал для предпринимателей новую систему интуитивно простую и удобную в использовании. И главное это дистанционная услуга, что позволяет экономить время клиентов. При этом с 1 января 2019 года при электронной регистрации ИП или ООО с бесплатной ЭЦП от Сбербанка будет предусмотрена нулевая ставка госпошлины – сейчас ее сумма составляет 800 рублей для ИП и 4000 рублей для ООО. Сотрудничество со Сбербанком удобно для клиента и позволяет развивать сервис моей компании, – рассказал директор компании-регистратора «АБС Регистратор» в Иркутске Юрий Долинин.

– Мы освоили новую технологию и ежедневно с ее помощью упрощаем нашим клиентам доступ к запуску своего бизнеса, – сказала партнер банка, руководитель агентства «Дипломат» из Улан-Удэ Анна Потапова.

Сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета работает на платформе АО «Деловая среда». Для онлайн-регистрации будущий предприниматель должен быть старше 18 лет, иметь смартфон с OC Android 5.0 или выше, российский паспорт и СНИЛС. Процедура заполнения заявки состоит из нескольких шагов: внесение персональных данных и подтверждение их корректности в Сбербанк Онлайн, выбор вида деятельности и системы налогообложения, подбор тарифа по расчетному счету в Сбербанке, оплата госпошлины.

– Сформировать пакет документов на регистрацию бизнеса сегодня могут многие компании, предоставляющие услуги в данной сфере. Новая технология дает возможность потенциальному предпринимателю не только зарегистрировать бизнес онлайн, но и получить бесплатную электронную подпись, что позволяет без обращения в банк открыть расчетный счет, – рассказал территориальный менеджер по работе с партнерами управления продаж малому бизнесу Бурятского отделения Сбербанка Сергей Холудоров.

По инф. Телеинформа

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