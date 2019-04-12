Праздновать День ветерана предложил губернатор Приангарья

В Иркутской области в первое воскресенье сентября будут отмечать День ветерана. С таким предложением 10 апреля во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кроме того, губернатор поручил обеспечивать путёвками на курорты и в санатории, а также льготным проездом в общественном транспорте ветеранам труда.

Напомним, звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается с 2019 года и предусматривает льготы, аналогичные льготам ветеранов труда федерального значения, включая ежемесячную денежную выплату. Первые удостоверения были вручены пятерым жителям Иркутской области в январе.

Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается при соблюдении требований к стажу работы на территории Приангарья и при наличии ведомственных и региональных наград, почетных званий и поощрений.

Для мужчин стаж составляет не менее 40 лет, не менее 20 из которых претендент на звание «Ветеран труда Иркутской области» должен проработать на территории региона. Для женщин стаж – 35 лет, из которых 17,5 – на территории Приангарья.

Для людей, трудовая пенсия которым назначена досрочно, общий стаж работы сокращен на пять лет, стаж работы на территории Иркутской области – на два с половиной года.

По инф. Телеинформа

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