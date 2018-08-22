Праздник урожая

Совет ветеранов Свердловского округа в рамках празднования столетия комсомола проводит мероприятие «Урожай, наш урожай». Торжество состоится 29 августа в 11 часов утра в парке имени Парижской коммуны (ост. Райсовет).

Приглашаются все желающие. Вы можете не только принять участие в нашем празднике, но и приобрести овощи по договорным ценам.

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