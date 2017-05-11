Праздник Победы

9 мая Иркутск отмечал 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции празднование Дня Победы началось с молодёжного митинга, который дал старт шествию от танка «Иркутский комсомолец». Участие в нём приняли около 20 тысяч человек – это военнослужащие, представители общественных объединений и политических партий, студенты, горожане. Участников шествия поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников.

– Сегодня мы празднуем победу нашего советского народа в Великой Отечественной войне, – отметил глава города. – Низко склоняя голову перед памятью павших и выживших в этой кровопролитной войне, мы хотим сказать, что эстафета старшего поколения в надёжных руках нашей молодёжи. Будем достойны памяти павших! С праздником, дорогие друзья!

Колонны прошли по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора и до мемориала «Вечный огонь Славы». Вместе с молодёжью и ветеранами в шествии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Глава областного центра также выступил на торжественном митинге у Вечного огня. Митинг прошёл с участием губернатора Сергея Левченко, председателя Законодательного собрания Сергея Брилки, председателя думы Иркутска Ирины Ежовой и других представителей городской и областной властей, ветеранов, молодёжи и военнослужащих.

– Этот беспримерный подвиг нашего народа навсегда останется в сердцах наших и наших потомков. Вечная память павшим, вечная слава живым, – подчеркнул на митинге глава областного центра.

На площади графа Сперанского прошло праздничное шествие подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона, воспитанников кадетских школ-интернатов Приангарья. Завершилось шествие акцией «Бессмертный полк». В этом году почтить светлую память своих предков вышли около 50 тысяч человек. Кроме того, впервые ветераны возложили цветы к памятнику дважды героя Советского Союза Николаю Челнокову.

Народные гуляния проходили во всех округах города.