Праздник музыки для иркутян

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В Приангарье открылся фестиваль «Звёзды на Байкале».
Одно из главных культурных событий года в Иркутске – фестиваль «Звёзды на Байкале». С началом сентября в областном центре стартовал этот уникальный праздник – XIII Международный фестиваль академической музыки. Первый концерт дал Национальный филармонический оркестр России под руководством маэстро Владимира Спивакова, солировали народный артист России, пианист Денис Мацуев и скрипачка Александра Конунова. В рамках фестиваля «Звёзды на Байкале» около 400 исполнителей дадут 20 концертов и один спектакль. Они пройдут течение 12 дней.
С концертами выступят Национальный филармонический оркестр под руководством Владимира Спивакова, Симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского и Губернаторский симфонический оркестр Иркутский областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша.
Также в фестивале «Звёзды на Байкале» примут участие 10 дипломантов и пять лауреатов II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошёл в мае 2018 года в Москве, и победитель музыкального конкурса Eurovision Young Musicians Иван Бессонов. Юные музыканты будут выступать в основной программе фестиваля. Состоятся и традиционные мероприятия: фонд имени Н. Вороновой «Новые имена» проведёт конкурсный отбор юных дарований Приангарья, также состоится благотворительный аукцион «Нота До».
Специальным гостем фестиваля «Звёзды на Байкале» станет сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица. С фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra он даст концерт в формате оpen-аir на набережной Ангары сразу после официального закрытия фестиваля. Также для иркутских режиссёров и студентов творческих специальностей состоится творческая встреча с Эмиром Кустурицей. Основными площадками фестиваля «Звёзды на Байкале» являются Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского и Иркутская областная филармония, также сольный концерт Дениса Мацуева пройдёт в Братске.
– Ценители музыки с нетерпением ждут начала сентября. Это время, когда в Иркутске уже много лет подряд открывается фестиваль «Звёзды на Байкале». Он стал брендом Иркутской области. В этом неоценимая заслуга его организатора и вдохновителя, художественного руководителя, народного артиста России Дениса Мацуева. Благодаря его усилиям в нашем фестивале принимают участие прославленные исполнители, ведущие творческие коллективы, – сказал губернатор Сергей Левченко.
– Количество молодёжи среди зрителей на фестивале «Звёзды на Байкале» достигает 50 процентов – это гораздо больше, чем в Европе. Там классическую музыку слушают более взрослые люди. В Иркутске появилась новая публика, которая приучена ходить на концерты академической музыки, – сказал Денис Мацуев.
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