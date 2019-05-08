Праздник для Рабочего

Алексей Распутин помог организовать праздники, посвящённые Дню Победы

Праздники для жителей предместья Рабочее, посвящённые Дню Победы, организовал депутат думы Иркутска по избирательному округу № 22 Алексей Распутин совместно с руководством питомника К-9. В этом году мероприятия решили перенести из Каштаковской рощи на территорию К-9, где больше места и возможности организовать масштабное празднование. Кроме того, для удобства жителей праздник проводится два дня: 5 и 9 мая.

– Мы решили позаботиться о тех, у кого нет возможности добраться до питомника К-9 самостоятельно. В дни праздников будет работать комфортабельный автобус, который доставит горожан туда и обратно. 9 мая они будут ждать в 13 часов и в 13:30 возле моей приёмной на улице Баррикад, 135. Это один из наших подарков иркутянам, – сообщил депутат Алексей Распутин. – Мы постарались сделать празднование разнообразнее, добавили несколько развлекательных локаций, провели нашу традиционную акцию по раздаче георгиевских лент и флажков, установили фотозону и оказали помощь приюту для бездомных животных.

В программе была реконструкция боя Великой Отечественной войны с участием специально обученных собак и военно-исторического клуба «Сибирский стрелок», конные выступления, демонстрация военной техники и оружия, катание на тачанке, лошадях и военной технике. Работал тир, проводились экскурсии по питомнику, все желающие могли сфотографироваться с животными.

Аналогичные мероприятия пройдут на территории К-9 в День Победы. Вход свободный. Дополнительная информация по тел. 8-964-653-45-17 (Татьяна).

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