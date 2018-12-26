Праздничный режим: Сбербанк установил особый график работы на время каникул

В период новогодних и рождественских праздников устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутской области.

29 декабря 2018 – рабочий день для офисов, чей обычный график предусматривает работу в понедельник; 30 декабря – рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу; 31 декабря – рабочий день для офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье. При этом в последний рабочий день 2018 года режим обслуживания клиентов в филиалах банка сокращается на один час (предпраздничный день).

В период с 1 по 8 января 2019 года для проведения банковских операций будут доступны дежурные подразделения банка. Время работы офисов с 10 до 15 часов.

Так, в Иркутске 4 января будут работать офисы по адресам: проспект Маршала Жукова, 5/1; ул. Трилиссера, 57а; ул. Новаторов, 3; ул. Дзержинского, 27А; ул. 2-я Железнодорожная, 78; ул. Розы Люксембург, 62; ул. Урицкого, 19. 8 января будут работать офисы по адресам: бульвар Рябикова, 20б; м-н Юбилейный, 47; проспект Маршала Жукова, 5/1; ул. Розы Люксембург, 215в; м-н Первомайский, 27А; ул. Рабочего Штаба, 9; ул. Мира, 100А; ул. Дзержинского, 27А; ул. Декабрьских Событий, 105-А; ул. 2-я Железнодорожная, 78; ул. Урицкого, 19.

В Шелехове 4 января будет работать дежурный офис по адресу: квартал 8, дом 16, а 8 января – по адресам: квартал 8, дом 16 и 1 микрорайон, 7а.

В Байкальске 4 и 8 января клиенты смогут провести банковские операции в офисе банка в микрорайоне Гагарина, 151В. Время работы офиса 4 января – с 10 до 14 часов, а 8 января – с 10 до 15 часов.

В Ангарске 4 и 8 января – рабочие дни для офисов, расположенных по адресам: 7 микрорайон, 25; микрорайон 18, дом 19, помещение 226; 76 квартал, 1, помещение 66; микрорайон 12а, дом 2, помещение 491а.

В Усолье-Сибирском 4 января будут работать филиалы банка по адресам: проспект Красных партизан, 57А; Комсомольский проспект, 35, а 8 января – офис по ул. Орджоникидзе, 31 и проспекту Красных партизан, 57А.

В Братске 4 января будут открыты офисы по адресам: жилой район Центральный, проспект Ленина, 35, помещение 1001; жилой район Гидростроитель, ул. Сосновая, 3Б. 5 января – дежурный офис по адресу: жилой район Энергетик, ул. Холоднова, 4, а 8 января – офис по адресу: жилой район Центральный, ул. Крупской, 35А, помещение 1002.

В Зиме 4 и 8 января будут обслуживать клиентов офисы банка по адресам: ул. Подаюрова, 16; пер. Донской, 1.

С 9 января 2019 года обслуживание клиентов производится в обычном режиме работы, предусмотренном для каждого из офисов банка.

Также напомним, что большинство банковских операций, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в любое время в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка. Правила переводов на дебетовые карты не меняются, владельцы карт могут переводить денежные средства привычным способом.

По инф. Телеинформа

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