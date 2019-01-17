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Праздничные малыши: в Новый год и Рождество в Иркутске, Ангарске и Братске родились 42 ребенка
По инф. Телеинформа   
17 Января 2019 г.
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В трех крупнейших городах Иркутской области за новогодние каникулы родились 376 детей, в ночь с 31 декабря на 1 января – 20, в ночь с 6 на 7 января – 22.

В новогоднюю и Рождественскую ночи в Иркутске, Ангарске и Братске родились 42 ребенка

Отмечается, что мальчиков за новогодние каникулы – с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года – в столице Приангарья и еще двух крупнейших городах родилось на 20 больше, чем девочек, – 198. При этом в Иркутске родились 157 мальчиков и 130 девочек, в Братске – 20 мальчиков и 24 девочки, в Братском районе – один мальчик и три девочки, в Ангарске – 20 мальчиков и 21 девочка.

В новогоднюю ночь в Иркутске, Ангарске, Братске и Братском районе появились на свет 11 девочек и девять мальчиков, а в Рождественскую – 18 девочек и только четыре мальчика.

По инф. Телеинформа

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