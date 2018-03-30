Право на проезд

Уважаемые льготники! В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2019 годах» (далее – постановление № 81-пп) ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску» информирует вас.

Срок предоставления права на бесплатный проезд отдельным категориям граждан (далее – граждане) на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам, а также бесплатного проезда для отдельных категорий неработающих пенсионеров (далее – пенсионеры) на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в Иркутской области в период с 1 мая по 30 сентября соответствующего года продлён постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2018 года № 210-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп».

Решения о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период для отдельных категорий граждан ограничены сроком действия только для инвалидов, в случае установления в справке МСЭ даты окончания инвалидности (прошедших переосвидетельствование), для всех остальных категорий граждан они бессрочные. Таким образом, право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период действительно на 2018 год.

Решения о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период выдаются неработающим пенсионерам ежегодно со сроком действия с 1 мая по 30 сентября текущего года.

Решения о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период в 2017 году недействительны в текущем году.

Телефоны для справок: 8 (3952) 512-726.

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