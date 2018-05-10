Право на легальный труд

Труд – это не только обязанность, но и право каждого человека. При этом только легальная занятость гарантирует работающему человеку формирование его пенсионных прав на протяжении всей трудовой деятельности. Кроме того, официальное трудоустройство даёт право на другие социальные гарантии: полноценную оплату больничных, отпусков и т.д.

Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает в том случае, если одновременно выполняются следующие условия: возраст – 60 лет (для мужчин), 55 лет (для женщин); минимальный страховой стаж в 2018 году – 9 лет с последующим ежегодным увеличением на один год до 15 лет в 2024 году; минимальная сумма пенсионных баллов в 2018 году – 13,8 балла с последующим ежегодным увеличением на 2,4 балла до 30 баллов в 2025 году.

Пенсионные баллы формируются только с официальной («белой») зарплаты. Каждый работодатель должен своевременно и в полном объёме уплачивать страховые взносы за всех своих сотрудников, а каждый работающий гражданин имеет право контролировать процесс уплаты. У каждого гражданина есть возможность ознакомиться со сведениями индивидуального лицевого счёта в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда. Эти сведения сформированы на основе данных работодателей. Если какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, можно дополнить свой лицевой счет недостающими сведениями, обратившись в клиентскую службу ПФР с подтверждающими документами.

Также получать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде можно любым другим удобным способом:

через Единый портал госуслуг

в кредитном учреждении (банк)

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

в клиентской службе Пенсионного фонда (один раз в год).

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ