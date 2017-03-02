Правительство страны поддержит

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Глава Приангарья представил проекты развития производств компании «Фармасинтез», в том числе проект производства лекарственных субстанций в рамках программы импортозамещения. Завод располагается в Братске, производство планируется запустить в текущем году.

Министр подчеркнул особую важность этих производств и пообещал оказать поддержку со стороны правительства РФ для скорейшего запуска завода «БратскХимСинтез». Министр также сказал, что российский Фонд развития промышленности продолжит поддерживать проекты «Фармасинтеза».

Кроме того, Денис Мантуров планирует приехать в Иркутск для участия в церемонии проведения первого полёта самолёта МС-21, который производится на Иркутском авиационном заводе. Этот проект относится к числу приоритетных и поддерживается правительством Российской Федерации.

На полях Сочинского форума также состоялись встречи Сергея Левченко с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, министром транспорта РФ Максимом Соколовым, председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.