Пожилого инвалида обобрал лже-министр

В Иркутске пожилой инвалид стал жертвой лже-министра, который «развел» его на деньги.

В отдел полиции обратился 82-летний житель Октябрьского района областного центра. Он сообщил полицейским, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный мужчина и представился министром финансов Москвы.

Незнакомец напомнил иркутянину, что несколько лет назад тот приобрел лекарственные средства. По словам псевдочиновника, эти препараты оказались фальсифицированными, а деятельность фирмы, реализовывавшей их, была прекращена судом. Затем мужчина обрадовал пенсионера, что со счетов компании, на которых якобы обнаружены крупные суммы, пострадавшему положена денежная компенсация в размере более 500 тысяч рублей. Для ее получения необходимо оплатить комиссию – 16 тысяч рублей. Мужчина поверил собеседнику и отправился к ближайшему банкомату, через который перевел аферисту деньги. После этого «министр» перестал выходить на связь с пенсионером. Оперативники установили, что номер звонившего зарегистрирован в Москве. По этому факту проводится проверка.

По инф. Телеинформа

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