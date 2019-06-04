Пожилая пара на иномарке разбилась насмерть, попав под лесовоз

На федеральной трассе «Вилюй» неподалеку от поселка Кежемский Братского района 3 июня столкнулись Рено Дастер и лесовоз МАН. Пожилые водитель и пассажирка иномарки погибли на месте.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной информации, 68-летний водитель Рено двигался в сторону Усть-Кута, не справился с управлением и выехал на «встречку».

По инф. Телеинформа

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