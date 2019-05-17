Пожарная обстановка: как тушат леса Приангарья?

Сергей Шеверда: Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области стабилизировалась

Лесные пожары – тема болезненная. В этом году пожары заставили говорить о себе даже в День Победы. Информация о распространении огня и работе пожарных весьма противоречива. Между тем 14 мая министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда на пресс-конференции отметил, что ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась. Глава ведомства сообщил, что сейчас сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники заняты непосредственно ликвидацией оставшихся очагов.

– Два дня – 7 и 8 мая – были сложными из-за ветреной погоды, когда пожары распространялись с огромной скоростью – 3-4 километра в час. Мы занимались тем, что останавливали огонь перед населёнными пунктами. Для этого делали в лесу по семь-восемь минерализованных полос вблизи сразу двадцати одного населённого пункта, не считая садоводств и баз отдыха, – рассказал министр.

В эти дни группировка сил и средств пожаротушения в территориях с наиболее сложной обстановкой была увеличена больше, чем в три раза.

– Если на 5 мая у нас здесь работало 93 единицы техники, то на утро 8 мая уже 313. То же самое по людям: работало 300 человек, а на утро 8 мая уже 965. Дополнительные люди и техника прибыли из Казачинско-Ленского, Братского, Усть-Илимского, Нижнеилимского районов, где пожаров не было, – сообщил Сергей Шеверда.

Областной оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами работал в круглосуточном режиме. 7 мая режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня был введён на территории Иркутского и Баяндаевского районов. На следующий день – в Боханском и Нижне- удинском районах.

– Мы приняли решение, что вводим ограничение в лесах в горимых районах. Муниципальный характер режима ЧС приводит все функциональные системы в такую же готовность, как и областной. Поэтому мы смогли привлечь силы дорожной службы Иркутской области, людей и технику других организаций. Режим ЧС был введён только там, где это было необходимо, – пояснил Сергей Шеверда.

Отвечая на вопросы журналистов, министр сообщил, что на заседании областной комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассматривался вопрос о привлечении самолёта-амфибии Бе-200 для тушения крупного пожара, зарегистрированного 7 мая в Прибайкальском национальном парке вблизи села Большое Голоустное Иркутского района. Но на тот момент акватория Байкал была закрыта, так как озеро ещё не освободилось ото льда.

– Для того чтобы работа Бе-200 была успешной, ему необходимо сделать подряд пять-шесть заборов воды и сбросить её на очаг. Если при одной заправке топливом делается всего один слив воды, данное тушение не только не эффективно, оно даёт обратный результат, увеличивая распространение лесного пожара, – рассказал Сергей Шеверда.

Напомним, глава ведомства ранее отмечал, что силы министерства лесного комплекса, задействованные при тушении природных пожаров, часто не видит местное население, так как бойцы находятся непосредственно в лесу. Из-за этого могут возникать слухи и панические настроения. Так, на совещании правительства 9 мая председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов подчеркнул, что ложная информация порой поступает даже от руководителей муниципалитетов.

– Были отмечены не соответствующие действительности рапорта с мест, например, о полной утрате населённого пункта. Информация размещалась и в соцсетях. После проверки выяснилось, что она не соответствует действительности. Это может отвлекать силы и средства, – сказал Руслан Болотов.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести расследование подобных случаев.

– За это предусмотрена ответственность. Ложь была выпущена в эфир, при этом ещё и силы, и средства отвлекались, – подчеркнул глава региона.

Участники заседания призвали жителей Иркутской области не поддаваться панике и в случае необходимости обращаться в специализированные службы.

Уже на пресс-конференции 14 мая министр поблагодарил за помощь в тушении природных очагов огня членов добровольной пожарной дружины в лице её руководителя Александра Деева, участвовавшего в пресс-конференции. Сергей Шеверда сообщил, что в ближайшее воскресенье, 19 мая, на иркутской базе авиационной охраны лесов будет организованно обучение для желающих пополнить ряды пожарных-добровольцев.

После пресс-конференции стало известно, что в правительстве Иркутской области готовится обращение в правоохранительные органы по зафиксированным фактам поджогов. Все материалы будут переданы дознавателям. В правительстве уверены, что такие палы могут быть связаны либо с неосторожным обращением с огнём местного населения, либо носят умышленный характер.

Фото А. Головщикова

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ