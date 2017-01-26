Поздравляем!

9 января 2017 года в Москве в Союзе писателей России состоялось вручение премии «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина. Её лауреатом стал директор Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова, заслуженный работник культуры РФ Виктор Степанович Токарев за постановку спектакля «Иннокентий» по пьесе нашего земляка Валерия Хайрюзова.
Премия носит имя известного русского философа, публициста и общественного деятеля, великого патриота России Эдуарда Фёдоровича Володина. Он был автором «Руси Державной» с самого первого номера газеты и во многом повлиял на её державную идеологию. Премия присуждается деятелям культуры и науки, внёсшим неоценимый вклад в возрождение русской культуры как в России, так и за рубежом.
Слово «имперская» в названии подразумевает всё многообразие российской культуры. По словам председателя Союза писателей, члена Общественной палаты России В. Н. Ганичева, «Имперская культура — это культура честных образцов произведений Пушкина, Мусоргского, Шолохова».
Премия «Имперская культура» учреждена в 2001 году. Её учредители – Союз писателей России, Литфонд России, редакция журнала «Новые книги России», Фонд святителя Иоанна Златоуста и издательство «Ихтиос. Премия присуждается ежегодно по нескольким номинациям: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Драматургия», «Детская книга» и др.
На соискание премии 2016 года были выдвинуты работы от 114 творческих и издательских организаций, представивших 516 проектов.
Этой премии в разные годы были удостоены иркутяне: писатель Валентин Распутин и Станислав Китайский, художник Владимир Кузьмин, поэты Владимир Скиф и Анатолий Горбунов.
Среди лауреатов 2016 года кинорежиссёр Н. Михалков (Москва), балетмейстер М. Лавровский (Москва), скульптор Н. Селиванов (Москва), создатель телеканала «ЦАРЬГРАД» К. Малофеев (Москва), поэт В. Савостьянов (Тула), критик Л. Степаненко (Омск), писатель Р. Амосов (Чита), протоиерей А. Владимиров (Москва), творческий коллектив Музея В. И. Даля (Луганск) и другие.
Награждение премией «Имперская культура» имени Эдуарда Володина стало для собравшихся в Союзе писателей России ярким и запоминающимся праздником.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Вниманию плательщиков страховых взносов
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...