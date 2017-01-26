Поздравляем!

9 января 2017 года в Москве в Союзе писателей России состоялось вручение премии «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина. Её лауреатом стал директор Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова, заслуженный работник культуры РФ Виктор Степанович Токарев за постановку спектакля «Иннокентий» по пьесе нашего земляка Валерия Хайрюзова.

Премия носит имя известного русского философа, публициста и общественного деятеля, великого патриота России Эдуарда Фёдоровича Володина. Он был автором «Руси Державной» с самого первого номера газеты и во многом повлиял на её державную идеологию. Премия присуждается деятелям культуры и науки, внёсшим неоценимый вклад в возрождение русской культуры как в России, так и за рубежом.

Слово «имперская» в названии подразумевает всё многообразие российской культуры. По словам председателя Союза писателей, члена Общественной палаты России В. Н. Ганичева, «Имперская культура — это культура честных образцов произведений Пушкина, Мусоргского, Шолохова».

Премия «Имперская культура» учреждена в 2001 году. Её учредители – Союз писателей России, Литфонд России, редакция журнала «Новые книги России», Фонд святителя Иоанна Златоуста и издательство «Ихтиос. Премия присуждается ежегодно по нескольким номинациям: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Драматургия», «Детская книга» и др.

На соискание премии 2016 года были выдвинуты работы от 114 творческих и издательских организаций, представивших 516 проектов.

Этой премии в разные годы были удостоены иркутяне: писатель Валентин Распутин и Станислав Китайский, художник Владимир Кузьмин, поэты Владимир Скиф и Анатолий Горбунов.

Среди лауреатов 2016 года кинорежиссёр Н. Михалков (Москва), балетмейстер М. Лавровский (Москва), скульптор Н. Селиванов (Москва), создатель телеканала «ЦАРЬГРАД» К. Малофеев (Москва), поэт В. Савостьянов (Тула), критик Л. Степаненко (Омск), писатель Р. Амосов (Чита), протоиерей А. Владимиров (Москва), творческий коллектив Музея В. И. Даля (Луганск) и другие.

Награждение премией «Имперская культура» имени Эдуарда Володина стало для собравшихся в Союзе писателей России ярким и запоминающимся праздником.