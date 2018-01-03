Поздравить каждого ребёнка!

Маленьких пациентов Ивано-Матрёнинской детской больницы Иркутска с Новым годом поздравили самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! Акцию для маленьких иркутян, оказавшихся в больничных палатах на новогодние праздники, провёл благотворительный фонд «Я волонтёр».
Костюмированная троица в сопровождении игравшей роль Ёлочки руководителя фонда Дианы Козулиной прошлась по палатам. Заходившие в палату Снегурочка и мим традиционно предлагали позвать заплутавшего Дедушку Мороза. Но главным при этом было не только кричать погромче, прежде всего Снегурочка просила ребят улыбнуться – ведь иначе волшебный Дед не придёт в гости. А именно детских улыбок в стенах больницы перед праздниками больше всего не хватает.
Потом Дед Мороз традиционно просил каждого прочесть стишок или исполнить песенку. Кто-то это делал с удовольствием, кто-то стеснялся, кто-то ничего не мог сходу вспомнить, а некоторые дети века новых технологий, быстро сориентировавшись, через смартфон находили стихотворения в интернете.
Прозвучало всё – от коротких детских стишков до отрывка из «Евгения Онегина». Потом все дружно вспоминали и пели традиционную «В лесу родилась ёлочка» и получали от Деда Мороза подарки. Детям помладше доставались сладкие наборы, ребята постарше получили в подарок уникальное издание для подростков, выпущенное в Иркутске ограниченным тиражом и оформленное местным художником «Мой город вырос из острога». Также все могли угоститься принесёнными волонтерами фруктами.
Волонтёры добились своей цели – подарили детям радость и заставили их хоть ненадолго улыбнуться, напомнив, что праздник и Дед Мороз приходят везде и всюду – даже в больницу.
Кстати, для одного – самого маленького – пациента травматологии эта встреча с Дедом Морозом стала первой в жизни, как первым будет и Новый год. Малыш к знакомству с волшебным персонажем отнесся исключительно позитивно.
Диана Козулина рассказала, что в следующем году фонд планирует не только оформить игровые и комнаты отдыха в детской больнице, а украсить фасад Ивано-Матрёнинской больницы граффити, причём с 3D эффектом. Проект будет разработан в начале года, но предварительное согласие руководства клиники на это уже получено.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нужд...
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после ...
Пенсионный фонд России стал призером всероссийского конкурса государственной социальной рекламы «Импульс», организованного информагентством «Россия сегодня». Представленные на конкурс медиа-проекты Фонда были...
В преддверии нового года Пенсионный фонд России фиксирует возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стараются перевести в НПФ максимально...
18 декабря в ходе расширенного заседания правления ПФР, которое было посвящено подведению итогов 2017 года и обсуждению главных направлений работы в 2018 году и в среднесрочной перспективе, состоялось торжест...
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. В нем принимают участие Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Председатель Правления ПФР Антон ...
Пенсионный фонд России получил награды всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального управления», организованного Департаментом государственной политики в сфере...
Пенсионный фонд России напоминает участникам Программы государственного софинансирования пенсии о том, что до конца года необходимо сделать личный взнос на будущую пенсию в рамках Программы за 2017 год. Госуд...
Состоялось первое заседание Общественного совета при Пенсионном фонде России. С приветственным словом перед членами Совета выступил Председатель Правления ПФР Антон Дроздов. Глава ПФР представил руководство П...
В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации на сумму 1 млрд рублей, т. е. на всю сумму, выставленную сегодня к торгам. Данные средства пенсионных накоплений ПФР разместил на де...
В научно-технической библиотеке ИрНИТУ установили систему автоматической книговыдачи. Через терминал можно самостоятельно получить или вернуть книгу, не теряя время в очереди и не подстраиваясь к режиму работы библиотеки.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».