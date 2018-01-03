Поздравить каждого ребёнка!

Маленьких пациентов Ивано-Матрёнинской детской больницы Иркутска с Новым годом поздравили самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! Акцию для маленьких иркутян, оказавшихся в больничных палатах на новогодние праздники, провёл благотворительный фонд «Я волонтёр».

Костюмированная троица в сопровождении игравшей роль Ёлочки руководителя фонда Дианы Козулиной прошлась по палатам. Заходившие в палату Снегурочка и мим традиционно предлагали позвать заплутавшего Дедушку Мороза. Но главным при этом было не только кричать погромче, прежде всего Снегурочка просила ребят улыбнуться – ведь иначе волшебный Дед не придёт в гости. А именно детских улыбок в стенах больницы перед праздниками больше всего не хватает.

Потом Дед Мороз традиционно просил каждого прочесть стишок или исполнить песенку. Кто-то это делал с удовольствием, кто-то стеснялся, кто-то ничего не мог сходу вспомнить, а некоторые дети века новых технологий, быстро сориентировавшись, через смартфон находили стихотворения в интернете.

Прозвучало всё – от коротких детских стишков до отрывка из «Евгения Онегина». Потом все дружно вспоминали и пели традиционную «В лесу родилась ёлочка» и получали от Деда Мороза подарки. Детям помладше доставались сладкие наборы, ребята постарше получили в подарок уникальное издание для подростков, выпущенное в Иркутске ограниченным тиражом и оформленное местным художником «Мой город вырос из острога». Также все могли угоститься принесёнными волонтерами фруктами.

Волонтёры добились своей цели – подарили детям радость и заставили их хоть ненадолго улыбнуться, напомнив, что праздник и Дед Мороз приходят везде и всюду – даже в больницу.

Кстати, для одного – самого маленького – пациента травматологии эта встреча с Дедом Морозом стала первой в жизни, как первым будет и Новый год. Малыш к знакомству с волшебным персонажем отнесся исключительно позитивно.

Диана Козулина рассказала, что в следующем году фонд планирует не только оформить игровые и комнаты отдыха в детской больнице, а украсить фасад Ивано-Матрёнинской больницы граффити, причём с 3D эффектом. Проект будет разработан в начале года, но предварительное согласие руководства клиники на это уже получено.

По инф. Телеинформа

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