ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Последний этап «пробуждения» древних вулканов Саянского горного хребта, возможно, ещё не закончен
По инф. Телеинформа   
05 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Иркутские и новосибирские ученые исследовали тефры (вулканический пепел) из озёр долины реки Жом-Болок в Бурятии, чтобы узнать, когда происходили самые новейшие извержения в горах Саянского горного хребта. Результаты показали: последний этап «пробуждения», возможно, еще не закончен.

Учёные: последний этап «пробуждения» древних вулканов в горах Саянского горного хребта, возможно, ещё не закончен

– Жом-Болок – это крупнейшая область голоценовых извержений, происходивших в Азии за последние 12-13 тысяч лет. Эти извержения были очень мощными, они исторгли порядка шестнадцати кубокилометров базальтовой лавы, которые на 80 километров стекали вниз по долине и сформировали слой вулканических пород толщиной около 200 метров, – рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов. – Извержения Жом-Болока интересны тем, что, возможно, они еще будут продолжаться. Поэтому многие ученые, особенно иркутские, очень пристально исследуют области вулканизма Саянского горного хребта.

Поскольку базальты долины Жом-Болок – это очень молодые образования, их не удалось датировать с помощью традиционных калий-аргонового или аргон-аргонового методов. Материала для радиоуглеродного датирования на вулканических полях было найдено мало, тем не менее иркутские исследователи смогли описать историю Жом-Болока. Так, выяснилось, что самые древние извержения, которые удалось установить, были здесь 13-14 тысяч лет назад, а самые поздние – не более 800 лет назад (что по геологическим меркам практически современность).

Старший научный сотрудник Института земной коры СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Александр Щетников и главный научный сотрудник Института геохимии имени Виноградова СО РАН доктор географических наук Елена Безрукова попытались уточнить данные предшественников с помощью методов тефрохронологии.

Тефра – это вулканический пепел: мельчайшие стекловидные кусочки вулканического вещества, которые поднимаются в воздух во время извержения. Они способны разноситься на очень большие расстояния. Если идентифицировать слои тефры (а ее частички можно увидеть под микроскопом, выделить и посчитать), то можно создать хронологическую шкалу извержений. Однако для этого нужно найти места, где бы эти слои накапливались и не размывались, то есть сохранялась их непрерывная последовательность. Такие последовательности могут быть обнаружены в озерах и болотах.

Иркутские ученые исследовали несколько озер окрестностей Жом-Болока и выбрали озеро Каскадное-1, которое находится в непосредственной близости от зоны вулканов, но напрямую с вулканическими полями не связано. Продукты извержения в него не изливались, а тефра могла попасть только по воздуху. Другая важная особенность этого озера кроется в его названии. Оно является самым низкорасположенным, то есть самым древним из каскада моренных озер, образующихся по мере отступания ледника. Поэтому ученые предположили, что в нем можно найти наиболее длительную запись вулканических событий.

– Наши иркутские коллеги, используя лошадей, на руках занесли туда лодки и буровое оборудование и специальным пробоотборником взяли керн озерных отложений. Потом в лаборатории этот керн вскрыли и начали изучать, – говорит Сергей Кривоногов.

Коллектив ученых, возглавляемый Александром Щетниковым и Еленой Безруковой, исследовал каждый сантиметр осадков на наличие в них вулканического стекла. Оно присутствовало в 53 из 150 проб. Затем применили радиоуглеродный метод датирования. В озерных отложениях есть органика (остатки растений), поэтому на ускорительном масс-спектрометре удалось получить семь датировок, что в два раза увеличило общее количество датировок Жом-Болока. Затем ученые провели анализ всех новых и ранее опубликованных материалов, чтобы проверить, насколько они геологически непротиворечивы и достоверны.

– Оказалось, что осадки в озере формировались на протяжении последних 14 тысяч лет – от времени отступания ледника до современности (хотя озеро пробурили не до подстилающих пород, вряд ли тефры окажутся намного древнее, потому что 14 тысяч лет назад – это как раз то время, когда ледники Саян начали активно отступать). Возрастная модель вполне реалистична. Она позволяет нам распределить слои тефры по возрастной шкале. Много слоев вулканического пепла – фактически непрерывно в каждом сантиметре – было обнаружено в нижней части осадков, охватывающей период 14-11 тысяч лет назад. В это время происходили очень интенсивные извержения. Правда, мы подозреваем, что здесь сыграл свою роль и отступающий ледник, тающая вода от которого стекала в озеро, вместе с нею туда могла попасть и дополнительная тефра. Тем не менее эти данные совпадают с результатами предшествующих исследователей, показывающих: самые мощные извержения были именно в этот период, – рассказывает Сергей Кривоногов.

Примерно с 11 до 6 тысяч лет назад извержения продолжались с определенной частотой (промежутки между ними длились с от 300 до 800 лет), а затем прекратились. С 6 тысячи до 1,6 тысяч лет назад в озерных отложениях слои тефры не были обнаружены, что указывает на продолжительный период вулканического сна или молчания. Этот этап предшествующим исследователям зафиксировать не удавалось.

С 1 600 до 800 лет назад снова произошло несколько извержений, на которые указывают четыре слоя тефры.

– Это современный, самый близкий к нам этап активности вулканического поля Жом-Болока. И мы не можем с определенностью сказать, что он уже завершился. Поскольку 800 лет – это вполне нормальный для Жом-Болока промежуток времени между извержениями, – говорит Сергей Кривоногов.

По словам учёных, это исследование имеет большое значение для реконструкций новейшей вулканической истории и изменений климата Саянской горной области.

– В периоды вулканизма пепел и газы могли влиять на оптические свойства атмосферы и через нее – на региональный климат. Однако комплексное изучение отложений показало, что извержения Жом-Болока слабо воздействовали на осадконакопление в озере. Наоборот, «климатическая машина» могла быть взаимосвязана с вулканизмом через механизм гляциоизостазии (очень медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности на территориях оледенения в процессе таяния ледников – прим. ред.). Так, известно, что огромный вес древних ледников влиял на тектонику горных стран. Снятие гляциоизостатической нагрузки в позднеледниковье могло пробудить вулканы, – отмечает Александр Щетников.

Елена Безрукова считает: исследования показали, что отложения озера Каскадное-1 являются прекрасным архивом, хранящим непрерывные летописи природных изменений гор Восточного Саяна. Ведущиеся сейчас палинологические (комплекс отраслей наук, в первую очередь ботаники, связанных с изучением пыльцевых зерен и спор – прим. ред.) исследования позволят нам получить новые сведения об изменениях растительности и климата.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске