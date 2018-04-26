Послание Сергея Левченко: губернатор сверяет часы с регионом

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 19 апреля представил Послание о положении дел в Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики в 2018 году. Редакция газеты «Мои года» приводит некоторые выдержки из текста.

Вступление послания Сергея Левченко

Год назад я говорил, что Иркутская область не должна равняться на середнячков, мы обязаны быть в числе лидеров, а не догоняющих. Убеждён в этом и сейчас. У нас ещё много системных проблем, которым не два и не три года, есть направления, в которых мы преуспели, а есть – где отстаём. Так вот, отставать – значит проигрывать. А мы нацелены на победу! Это главный принцип работы нашей команды.

Напомню, в начале 2016 года существовала реальная угроза секвестрования бюджета. Чтобы не допустить тяжёлых последствий, чреватых неисполнением обязательств, пришлось принять ряд жёстких антикризисных решений. И я хочу поблагодарить за терпение всех тех, кого эти непопулярные меры коснулись.

Хочу подчеркнуть: выбранная нами стратегия оказалась верной. В 2017 году экономика Иркутской области показала уверенный рост. Большинство макроэкономических индикаторов улучшили своё значение относительно рекордного по многим показателям 2016 года.

О льготах

Благодаря введению критериев адресности, нуждаемости и реорганизации механизма льготного проезда по единым социальным проездным билетам удалось сэкономить более 270 млн рублей. Через внедрение цифровых технологий мы навели порядок в сфере льготных перевозок, получили существенную экономию. Как итог, с 1 апреля 2018 года увеличено количество льготных поездок в общественном транспорте до 50-ти, а с 1 января следующего года мы планируем сделать проезд по единым социальным проездным билетам без ограничения по числу поездок.

Хочу особо подчеркнуть, что значительную часть средств, высвобождающихся за счёт эффективного расходования, мы направляем на социальную поддержку наших граждан. С 1 января 2019 года заработают дополнительные меры социальной поддержки населения. Это и ежемесячные доплаты всем труженикам тыла, компенсации по оплате жилья инвалидам первой группы в размере 50 процентов. До 2021 года включительно продлено действие регионального материнского капитала и многое другое.

О социальных объектах

В 2017 году мы вышли на рекордные объёмы строительства социальных объектов. В 2018 году объём средств областного бюджета, направленных на строительство и капитальный ремонт социальных объектов, составит почти 7 млрд рублей. Это в 4,3 раза больше, чем в 2015 году. В этом году мы выходим на новый рекорд по финансированию этих мероприятий.

В Иркутской области в 2018 году будет строиться, реконструироваться, капитально ремонтироваться 210 объектов социально-культурного значения.

Для того чтобы были понятны масштабы изменений, я озвучу некоторые цифры в сравнении с 2015 годом:

Школы. Сейчас в работе 53 объекта, в 2015 году было восемь.

Детские сады. Сейчас 26 объектов, в 2015 году было 22.

Спортивные объекты. Сейчас 43, было 12.

Объекты культуры. Сейчас 24, в 2015 году был один.

Здравоохранение. Сейчас 54, в 2015 году было 15.

Всего на реализацию этих мероприятий в рамках государственных программ Иркутской области в этом году планируем направить только через министерство строительства более 7,8 млрд рублей, в том числе: из областного бюджета – более 6,2 млрд рублей, из федерального бюджета – свыше 1 млрд, из местных бюджетов – 527 млн рублей.

Если подобные темпы будут сохраняться в течение 5–7 лет, полагаю, что можно будет закрыть если не все, то самые острые проблемы, связанные со строительством и капитальным ремонтом объектов социального значения.

Особо хочу выделить три проекта, о которых мы говорили с президентом России в феврале этого года. В Иркутске уже в течение ближайших двух лет должен появиться дворец зимних видов спорта. Его планируется возвести в Академгородке. Это будет настоящая архитектурная жемчужина столицы нашего региона, ещё один центр притяжения, ещё одна визитная карточка города и области. Таких масштабных спортивных сооружений у нас не строили никогда. Также мы планируем построить центр спортивных единоборств, в котором наша молодёжь будет заниматься самбо, дзюдо и греко-римской борьбой. Для Иркутской области такой центр необходим, так как в регионе почти три тысячи детей занимаются различными видами борьбы. И с каждым годом эти виды спорта становится всё более популярными. Подобный центр позволит проводить у нас соревнования любого уровня.

Мы начинаем реализацию очень важного проекта в сфере здравоохранения – строительство радиологического корпуса онкологического центра. Наш онкологический центр имеет очень хорошие результаты лечения при помощи химиотерапии, хороший блок, связанный с операциями, при этом нет собственной радиологии. Реализация проекта по строительству радиологического корпуса онкологического центра будет осуществлена в рамках концессионного соглашения.

На особом контроле правительства области стоит вопрос жилья для молодых семей. В 2017 году в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жильё» улучшила свои жилищные условия 241 молодая семья. В бюджете на 2018 год на эти цели мы предусмотрели в два раза больше средств по сравнению с 2017 годом, по программе будет выдано около 470 сертификатов на приобретение жилья молодым семьям.

О древесине

В последнее время мы получаем много обращений граждан, прежде всего от пенсионеров, инвалидов и малоимущего населения, а также от глав муниципальных образований по вопросу заготовки и вывозки древесины для собственных нужд. Сейчас граждане получают древесину на корню, но не всегда есть возможность самостоятельно её заготовить: отсутствует специальная техника, транспорт, навыки и прочее.

Это очень важный и социально-значимый вопрос. Мною внесён в Законодательное собрание законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление самих пиломатериалов гражданам для строительства и ремонта жилых домов и хозяйственных построек в виде дополнительной меры социальной поддержки граждан. В соответствии с законопроектом поручаю правительству запланировать на эти цели не менее 50 тысяч кубометров пиломатериалов с 1 января 2019 года. Полагаю, что это будет хорошим стимулом для развития индивидуального жилищного строительства.

О здравоохранении

Следующее значимое направление нашей работы – здравоохранение. Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения всегда было и остаётся улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи.

Один из главных базовых показателей благополучия граждан и страны – это, конечно, продолжительность жизни. По итогам 2016 года продолжительность жизни населения Иркутской области увеличилась до 68,2 лет. Прогнозное значение показателя по итогам 2017 года составляет 68,4 года. Если сравнить динамику увеличения ожидаемой продолжительности жизни Иркутской области и Российской Федерации, то с 2005 года по 2016 год продолжительность жизни в России увеличилась на 6,5 лет, по Иркутской области – на 7,9 лет. Безусловно, должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человек избавлен от болезней. Убеждён, что такая динамика достижима. Министерству здравоохранения поручаю организовать работу по подготовке дорожной карты, направленной на решение задач повышения средней продолжительности жизни в регионе.

В 2017 году снизилась смертность населения на 3,6 процента к уровню 2016 года. У нас появилась позитивная динамика по борьбе с такими болезнями, как туберкулёз, болезни органов кровообращения, болезни органов дыхания.

С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году будут открыты региональный сосудистый центр в Братске и два отделения медицинской реабилитации в медучреждениях Иркутска и Братска.

Для уменьшения детской смертности и для повышения качества и доступности помощи детям запланировано строительство детского многофункционального медицинского центра, который обеспечит детей Иркутской области специализированной и высокотехнологичной помощью. Поручаю минздраву продолжить работу с федеральными структурами по строительству такого центра и в 2018 году начать проектирование.

2018 год станет решающим годом по реализации указа президента № 323 по строительству объектов в Усть-Ордынском Бурятском округе. Будут введены в эксплуатацию два объекта, строительство которых было начато и брошено более десяти лет назад – своих пациентов примут стационарные отделения Аларской и Боханской районных больниц.

О доходах населения

Сейчас первоочередная задача для нас – обеспечить долгосрочный рост реальных доходов населения Прибайкалья. Мы осознаём, что это очень сложная задача, поскольку не все рычаги управления находятся в нашей зоне ответственности. Но тем не менее, мы обязаны добиться объективности подсчёта показателя и вывести его на уверенный рост.

Сделать это можно в первую очередь за счёт поэтапного повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Я назову цифры, которые помогут конкретизировать задачу.

В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Иркутской области составила 37 589 рублей. Это на 11 процентов выше, чем в среднем по Сибири и на 4 процента меньше средней по Российской Федерации. Среднее значение зарплаты региональных бюджетников отстаёт от среднероссийского значения на 2,3 процента. Полагаю, что эти отклонения можно закрыть в течение двух-трёх лет, а в дальнейшем выйти на превышение средних по России значений.

Уважаемые коллеги! В Иркутской области с 1 января 2018 года действует федеральный МРОТ – 9 489 рублей. С учётом районных коэффициентов и надбавок заработная плата работников региона должна быть не ниже 15 182 рубля на юге области, 23 722 рубля – на севере, а с 1 мая – 17 860 рублей на юге и 27 907 рублей на севере, так как с этого дня МРОТ повысится до 11 163 рублей.

Считаю необходимым увеличить фонд оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы с учётом вышеуказанного повышения МРОТ во избежание снижения заработных плат работников, в том числе вследствие перераспределения фонда.

Работая с бюджетом, нужно понимать, что когда одним даёшь больше, другим достанется меньше. Так вот, наша задача – распределить доходы таким образом, чтобы социально-экономический эффект от этого распределения был максимальным. Это очень непростая задача, поэтому все наши с вами инициативы, которые могут повлечь выпадающие доходы бюджета, должны быть очень тщательно изучены на возможные последствия. Я знаю, что есть много разных и хороших инициатив, но мы всегда должны помнить о системных взаимосвязях в бюджетном процессе.

Заключение

В октябре 2015 года, вступая в должность губернатора, я принёс торжественную клятву защищать интересы Иркутской области и её жителей. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать: нами многое сделано, многое удалось изменить. Но ещё больше предстоит сделать в ближайшие два с половиной года и в течение следующих пяти лет. Мы ставим перед собой масштабные задачи. И пусть кому-то кажется, что работа идёт медленно, но те цифры и факты, которые я озвучил, говорят, что произошли сдвиги, которых не было многие годы и даже десятилетия. Я уверен, что Иркутская область – это особый регион, где живут добрые, отзывчивые, трудолюбивые люди. Поэтому требую от всех, кто находится на государевой службе, кто вносит вклад в экономику области, относиться к нашему региону, к нашим людям с любовью и уважением.

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