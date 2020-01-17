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Послание президента обсудили в Иркутске
Региональное отделение Народного фронта   
17 Января 2020 г.
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 Совместный просмотр в «Молчановке» организовало региональное отделение Народного фронта.

Послание президента обсудили в Иркутске

Пригласили активистов, общественников, чиновников и даже блогеров. Главные тезисы участники просмотра уловили уже на первых минутах послания.

– Самое главное, это то, что нацпроекты должны быть для людей и с учётом их мнения. Мы услышали в начале послания о вопросах демографии, о развитии системной, масштабной поддержки семьи. Дети – наше будущее, – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Зубун.

После просмотра состоялось совместное обсуждение главной политической темы дня. В региональном Народном фронте отметили прозвучавшие позитивные моменты – например, обеспечение с 2020 года бесплатным питанием всех учеников начальных классов. И, как отметили эксперты, – важно, что часть расходов на эти цели возьмёт на себя федеральный бюджет.

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