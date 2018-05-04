Посевная – как точка отсчёта года

В Иркутской области началась посевная кампания.

Один из самых важных для аграриев периодов года – посевная кампания началась в Иркутской области. Для сохранения влаги и использования её для качественных всходов аграриям рекомендовано как можно раньше выйти в поля. Первыми к посевным работам приступили сельскохозяйственные организации Усольского района.

На сегодняшний день закрытие влаги проведено на площади 1440 га, приобретено 18,5 тысяч тонн минеральных удобрений, что на две тысячи тонн больше прошлого года.

В АО «Большееланское» уже посеяно 200 га ячменя первого срока и 40 га овса. Как рассказал директор хозяйства Виталий Шадрин, после 8 мая хозяйство приступит к посеву кукурузы. В этом году здесь апробируется трактор средней мощности производства Кировского завода.

Ещё одно предприятие в Усольском районе, приступившее первым к посевным работам, – ЗАО «Железнодорожник». Его директор Виктор Лифантьев сообщил, что в этом году предприятие планирует засеять по три тысячи га зерновых и кормовых культур, около двух тысяч га многолетних трав, 300 га картофеля.

Под урожай 2018 года в Иркутской области подготовлено 436,6 тысячи га пашни, или 101,5% к уровню прошлого года. Ожидается, что основной сев начнётся после майских праздников. Глава ведомства отметил, что в этом году в регионе наблюдаются благоприятные данные по влагозапасам. Несмотря на то, что прогнозируемые погодные условия будут не всегда благоприятными, с поставленными задачами аграрии региона должны справиться.

– Под посев подготовлено 122 тысячи тонн семян, из них 18,5 тысяч (13%) – семена элитной репродукции. Это тот фактор, который позволяет нам входить в число лидеров в Сибирском федеральном округе по урожайности зерновых. В прошлом году она составила 20,4 центнера с гектара, – сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Кстати, по информации федерального Минсельхоза, в этом году в стране планируется увеличить посевные площади минимум на 200 тысяч га.

В Иркутской области площади будут увеличены на 24,5 тысячи га, что составляет более 12% от российских объёмов. В частности, на 11 тысяч га в регионе увеличатся площади под зерновые культуры, на 10–11 тысяч – под кормовые культуры. Площадь под масленичные культуры, в частности рапс, предполагается расширить с 13 до 20 тысяч га – с них надеются собрать 26–30 тысяч тонн урожая. Это, по словам Ильи Сумарокова, даст возможность экспортировать семена в Монголию и Китай.

По данным статистики, в прошлом году экспорт продукции АПК Иркутской области составил более 30 млн долларов США, что на 8% больше, чем в 2016 году.

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