Порушенная память

Есть в нашей Иркутской области село Олонки, знаменитое тем, что в нём жил декабрист В. Ф. Раевский. Много доброго сделал Владимир Федосеевич для этого села. Например, завещал свой дом перестроить для школы. И завещание это было исполнено. Дом передали школе. Позже в нём разместили детский сад.

В июне 2015 года в составе группы членов иркутского общества «Родословие» я была в Олонках. Посетили и необыкновенно интересный музей. Потом отправились к дому, где жила семья В. Ф. Раевского: он сам, жена и их девять детей. Дом произвёл на нас очень хорошее впечатление своей сохранностью, добротностью и ухоженностью. Под стать дому был и сад, где многие деревья были посажены ещё Раевскими. Внутрь мы не попали, но видели, что на всех окнах висели красивые тюлевые шторы.

Я не однажды делилась своими впечатлениями от той поездки с членами нашей первичной организации ветеранов администрации города Иркутска.

И вот 19 апреля 2017 года мы небольшой группой снова поехали в Олонки. Музей и сейчас встретил нас гостеприимно. Мы осмотрели интересные экспозиции, послушали рассказ директора Светланы Ивановны Хроменковой о временах далёких и не очень, о Раевских, об односельчанах-фронтовиках, о знаменитых земляках, о природе и археологии, о быте и обычаях села...

Наше приподнято-радостное настроение мгновенно испортилось, когда мы пришли к жилому дому Раевских. Мы увидели выбитые окна и двери, разрушенную ограду и кучу хлама в комнатах с ободранными обоями... И эту разруху учинили не какие-то пришлые враги, а местные жители... Сразу вспомнился дом Рассушина в Усолье-Сибирском, практически разрушенный до основания, другие памятники истории и архитектуры, над которыми надругались вандалы... Не укладывается в голове: как в одном и том же месте одни люди по крупицам собирают исторические сведения о своём крае, берегут и хранят памятники прошлого, а другие с каким-то остервенением крушат то, что составляет гордость не только этого места, но и страны... Неужели никто не видел тех, кто громил и дом Раевского, и стоящий неподалёку дом священника местной Благовещенской церкви, ныне давно разрушенной? Не оттуда ли, из первой трети XX века, произрастает эта неудержимая жажда крушить и разрушать?..

Почему же не перевели в дом В. Ф. Раевского музей его имени после того, как детский сад из него был выведен? Стены ещё крепки, дом сопротивляется разрухе... Может быть, ещё не поздно привести его в надлежащий вид и разместить в нём музей? И к восстановлению дома непременно привлечь его разрушителей.

На фотографиях: верхние снимки – то, каким был дом в июне 2015 г., под ними – таким мы увидели дом в апреле 2017 года.

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