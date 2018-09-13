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Портфели распределят в среду
По инф. Reuters   
13 Сентября 2018 г.
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brilka

Кандидатуры спикера Законодательного собрания Иркутской области, его заместителей и председателей комитетов и комиссий региональное отделение партии «Единая Россия» определит на конференции, которая пройдёт 18 сентября 2018 года. Об этом сообщил 11 сентября на пресс-конференции секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка.

По его словам, также будет названа кандидатура члена Совета Федерации ФС РФ от Законодательного собрания. Напомним, предыдущий сенатор Виталий Шуба на последних выборах проиграл, значит, на эту должность вновь претендовать не может.

На первой сессии Законодательного собрания третьего созыва тайным голосованием будет избран спикер ЗС, его заместители, председатели комитетов и комиссий. Назвать какие-то конкретные имена Сергей Брилка отказался, но заметил, что кандидатура на пост спикера будет обсуждаться не одна.

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