Пора и памятник воздвигнуть... к юбилею легендарного губернатора

15 марта в актовом зале Правобережного округа Иркутска прошла презентация книги Александра Ведрова «Муравьёв-Амурский, преобразователь Востока», положившая начало серии мероприятий к 210-летию со дня рождения этого знаменитого генерал-губернатора Восточной Сибири.

В зале собрались люди, интересующиеся историей Сибирского края, который во многом благодаря титаническим усилиям именно Муравьёва-Амурского был раздвинут присоединением лучших земель Приамурья и тихоокеанского Приморья.

Открывший встречу и. о. заместителя мэра Иркутска Виталий Барышников отметил, что граф Н. Муравьёв-Амурский является знаковой фигурой для нашего города. Подтверждением этому служит хотя бы то, что на основании памятника Александру III в Иркутске отлит бронзовый барельеф Муравьёва-Амурского, а на здании бывшей генерал-губернаторской резиденции, именуемой горожанами Белым домом, в 2009 году к 200-летию со дня рождения была открыта мемориальная доска. Но значимость этого выдающегося государственного деятеля настолько велика, что вопрос об установке ему памятника, который бы достойно служил сохранению исторического облика Иркутска, требует своего решения.

Председатель Иркутского отделения Российского географического общества Леонид Корытный напомнил, что в далёком 1851 году генерал-губернатор Муравьёв стоял у истоков образования Восточно-Сибирского филиала этого авторитетного императорского формирования и возглавил попечительский совет общества. Он ставил задачу присоединения Сибири в научно плане, с которой иркутские учёные, исследователи и путешественники успешно справляются и поныне. Леонид Маркусович в частности отметил, что сегодня слишком мало популярной и тем более художественной литературы о легендарном начальнике Сибирского края, и тем ценнее появление исторического романа Александра Ведрова. Книгу отличают хороший слог, авторское видение и добротный анализ фактов; она познавательна и читается на едином дыхании.

Директор агентства «Иртас-сервис» Валерий Соколов также остановился в своём выступлении на выдающейся роли восточносибирского губернатора в развитии государства и на художественной ценности романа о нём, предсказав, что новая книга займёт достойное место в отечественной исторической летописи.

Филолог, член Союза журналистов России Виталий Комин обратил внимание участников встречи на то обстоятельство, что роман А. Ведрова совмещает в себе признаки художественной прозы и публицистики и относится к нетрадиционной форме художественно-публицистического жанра, где зримо просматривается связь времён, создан яркий образ уникальной исторической личности.

Член Российского союза писателей В. Гранин указал собравшимся на необходимость принятия активных усилий по освоению сибирских просторов, развивать производительные силы, а не держать их в запаснике. Едва закончилась презентация, как к автору романа поступили приглашения на проведение таких встреч в Иркутске и Шелехове. Так что книга о Муравьёве-Амурском начинает движение по Прибайкалью и за его пределы. Кстати, её можно приобрести в книжной сети «Продалит».

Фото А. Кузнецова

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