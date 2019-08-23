Пора готовиться к зиме

В Иркутске к отопительному сезону жилищный фонд подготовлен на 83%, социальные объекты – на 87%. Об этом в ходе заседания городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Иркутска к отопительному сезону 2019–2020 гг. мэру Дмитрию Бердникову доложила и.о. заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства Марина Цыренова.

Она отметила, что все работы ведутся в штатном режиме и в соответствии с графиком. В текущем году проведен большой объем работ по ремонту сетей электроснабжения, тепловых сетей, водопровода и канализации. Ремонт 82 километров сетей электроснабжения выполнен на 93%. Также уже на 100% к прохождению отопительного сезона готовы водопроводные и канализационные насосные станции. Запас топлива на теплоисточниках находится в необходимом объеме, помимо этого, к сентябрю на муниципальные котельные ожидается поступление около 25 тыс. тонн угля, 100 тонн мазута, таким образом, запас топлива превысит нормативное значение.

– У нас осталось меньше месяца, чтобы закончить все запланированные ремонты. На особом контроле – готовность жилищного фонда и социальных объектов. Также важная задача – это котельная микрорайона Зеленый. Мы все помним, в каком состоянии там находились теплосети. В этом году за счет городских средств закуплено необходимое оборудование, ведется ремонт сетей и до начала отопительного сезона необходимо привести все в порядок, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

По словам директора МУП «ТЭСИ» Алексея Бондарева, в микрорайоне ведется модернизация котельной, в частности, монтаж нового оборудования: четырех котлов, двух баков-аккумуляторов. Из запланированных к замене 12 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения до начала отопительного сезона осталось заменить 4 км. Все работы будут завершены в срок.

Также о готовности к началу отопительного сезона мэру областного центра доложили главы округов, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, профильных подразделений администрации. Начало отопительного сезона в Иркутске запланировано на 15 сентября. Запуск тепла будет осуществляться поэтапно, сначала будут подключены социальные учреждения, затем многоквартирные дома.

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