Попали под расселение

Расселение из поселка Маракан Бодайбинского района и села Чуя Мамско-Чуйского района должно начаться в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на губернатора Приангарья Сергея Левченко.

На профильном совещании министр соцразвития региона Владимир Родионов заявил, что в настоящее время подготовлены два законопроекта «О дополнительной мере социальной поддержки граждан», проживающих в селе Чуя и поселке Маракан, для предоставления им жилищных субсидий для переселения. Они будут представлены на рассмотрение Законодательного собрания региона в мае 2018 года. Расселение поселка Маракан будет проводиться в рамках государственно-частного партнерства с ООО «УК Полюс». Министр пояснил, что по предварительным расчетам общий объем средств, необходимый на предоставление жилищных субсидий, составит 229,8 млн рублей на 303 человека, проживающих в Маракане, и 21 млн рублей – на 29 человек в Чуе.

Напомним, 15 марта 2018 года председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов утвердил план мероприятий по упразднению поселка Маракан на 2018-2019 годы. На сегодняшний день проект договора пожертвования ООО «УК Полюс» денежных средств Иркутской области, подготовленный министерством экономического развития Иркутской области, проходит установленную процедуру согласования. Сумма пожертвования составит 50% (115 млн рублей).

Руслан Болотов напомнил, что в 2017 году в регионе силами правительства переселены после весенних пожаров более 600 человек.

Всего в Приангарье сегодня находятся на учете более 200 крупных неэксплуатируемых, расселенных объектов жилого фонда. Только 24 из них внесены в план сноса на 2018 год. Еще 36 строений представляют собой объекты культурного наследия или памятники архитектуры, неподлежащие демонтажу. Остальные так и останутся источниками повышенной пожарной опасности.

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