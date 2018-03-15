Поощрения от депутатов

Почётные грамоты и благодарности думы Иркутска вручила учителям школы № 72 председатель думы Ирина Ежова. Поощрение получили шесть педагогов. Вручение приурочили к празднованию Международного женского дня, поэтому Ирина Ежова также обратилась к женской части коллектива с поздравлениями.

– В послевоенные годы практически женскими руками восстанавливалась вся страна. Прошло сто лет, и женщины по-прежнему воспитывают детей и поддерживают семейный очаг. Но они и великие труженицы, я не могу представить профессии, которую бы не освоила женщина. Какими ещё обязанностями и полномочиями наделит их общество ещё через сто лет – неизвестно, но женщины всегда останутся прекрасной половиной человечества. Желаю вам оставаться замечательными мамами и бабушками, всегда быть любимыми, и пусть в сердце и душе всегда будет весна! – сказала Ирина Ежова.

Почётные грамоты думы города Иркутска получили:

– Галина Ковальчук, учитель физики, директор школы № 72, за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, активную работу в деле духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания школьников и в связи с 35-летием трудовой деятельности;

– Надежда Шершнёва, учитель биологии, за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся.

Благодарности думы города Иркутска вручены:

– Оксане Белобородовой, педагогу дополнительного образования, за большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи с 25-летием со дня основания танцевально-спортивного клуба «Байкал-данс»;

– Ольге Ивлевой, учителю технологии, за многолетний плодотворный труд, педагогический талант, творческий подход к воспитанию подрастающего поколения, за активную деятельность по организации научно-исследовательской работы среди учащихся и педагогов;

– Оксане Швалевой, учителю математики, за безупречный добросовестный труд, ответственность и профессионализм в работе, творческий подход к воспитанию подрастающего поколения и в связи с 25-летием педагогической деятельности;

– Оксане Путятиной, учителю английского языка, за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, активную жизненную позицию, инициативу и творчество, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 25-летием педагогической деятельности.

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