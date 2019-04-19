Помощь в благоустройстве

Жильцы дома № 263 на ул. Лермонтова обратились к председателю думы Иркутска, депутату по одномандатному избирательному округу № 28 Евгению Стекачёву за помощью в благоустройстве своего двора. Просьбу озвучила старшая по дому, председатель Совета ветеранов «Академгородок» Валентина Киндеева.

Во дворе уже проводился ремонт разрушенных тротуаров, однако некоторые участки всё ещё требуют внимания. Сложность состоит в том, что многоквартирный дом расположен на земельном участке, находящемся в федеральной собственности. В рамках муниципальных программ, финансируемых из бюджета Иркутска, выполнить благоустройство невозможно, подчеркнул Евгений Стекачёв, поэтому потребуется найти другие способы.

– Сейчас необходимо поставить ограждение на придомовой территории – отделить проезжую часть от газонов, чтобы тем самым пресечь хаотичную парковку. В бюджете средства не заложены, а жители не могут делать это самостоятельно из-за отсутствия средств. Буду решать, как помочь, – сказал председатель думы. – Смета на благоустройство уже составлена, поэтому есть понимание, о какой сумме идёт речь. Возможно, обратимся за помощью к инвесторам, чтобы не затягивать процесс и провести работы в течение лета.

Спикер также подчеркнул, что с советом ветеранов давно ведётся плодотворное сотрудничество. Также Евгений Стекачёв и Валентина Киндеева договорились организовать встречу депутата и специалистов администрации Иркутска с ТОС «Академгородок» по другим вопросам.

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