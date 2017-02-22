Помощь на миллиарды

В Иркутской области объём финансирования госпрограммы «Социальная поддержка населения» в 2017 году увеличится на 1,3 млрд руб., в том числе из областного бюджета более чем на 1,2 млрд руб., из федерального бюджета на 55 млн руб. Соответствующие изменения были приняты на заседании правительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов отметил, что изменения коснутся шести подпрограмм.

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» увеличен объём средств областного бюджета в 2017 году на 574 млн руб., из них 107,5 млн руб. – на капитальный и текущий ремонт организаций социального обслуживания, 45 млн руб. на приобретение 31 автобуса для перевозки детей, 35,3 млн руб. – на содержание стационарного психоневрологического отделения в Усть-Илимском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Лидер», 12,8 млн руб. на реконструкцию здания Ангарского психоневрологического интерната, 64,4 млн руб. – на увеличение минимальной заработной платы младшего технического персонала организаций социального обслуживания в рамках реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате, 308 млн руб. – на повышение оплаты труда социальных и педагогических работников, и медперсонала, определённых указами президента РФ.

Также на 44 млн руб. увеличен объём средств областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

Увеличение средств предусмотрено на изготовление и реализацию проездных билетов для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта – 20,4 млн руб., содержание казённых учреждений социальной защиты (капитальный ремонт, связь, коммунальные услуги, аренда) – 13,6 млн руб., модернизацию автоматизированной системы для назначения и выплаты мер социальной поддержки и Регионального банка данных детей – 3,1 млн. руб. На увеличение минимальной заработной платы работников казённых учреждений социальной защиты в рамках реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате и сохранения достигнутого уровня заработной платы будет дополнительно выделено 3,8 млн руб.

В соответствии с изменениями увеличен объём финансирования на 226 млн руб. на 2017 год на подпрограмму «Социальная поддержка населения». В частности, расходы областного бюджета увеличены на 199 млн руб. на субсидии по оплате ЖКУ. Средства федерального бюджета увеличены на 25 млн руб., из них 24 млн руб. – на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт, и 1,3 млн руб. на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов.

Владимир Родионов отметил, что в 2017 году будет увеличен на 410 млн руб. бюджет подпрограммы «Дети Приангарья». В частности, дополнительно на выплаты пособий на ребёнка планируется направить 169 млн руб., на ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения, усыновления третьего или последующих детей – 198 млн руб., на денежные компенсации для подготовки детей к школе – 50 млн. руб.

По подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области» увеличен объём средств областного бюджета на 13,1 млн руб. на предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ, проведение для сотрудников НКО мастер-классов и обучающих семинаров по проектной деятельности. По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» увеличен объём финансирования на 32,6 млн руб.