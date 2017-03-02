Помощь без паники

История с гибелью при невыясненных обстоятельствах двух девятиклассниц в Усть-Илимске ожидаемо приобрела широкий общественный резонанс, учитывая, что, по некоторым версиям, девочки состояли в так называемой группе смерти. В частности, в иркутском сегменте соцсетей развернулся спор о том, стоит ли сообщать о таких случаях в СМИ или нет. Мнения на этот счёт оказались противоположными.

В России уже введены меры регулирования публикаций о самоубийствах. С 2012 года действует запрет на описание способов самоубийств, с 2015 года – на указание причин. В 2016 году Роспотребнадзор опубликовал проект рекомендаций для прессы для освещения подобных тем. В нём упоминается и так называемый «эффект Вертера», который «запускается» публикациями. Его суть состоит в том, что после освещения в прессе конкретных случаев самоубийств прокатывается волна подражающих суицидов. Потому важной составляющей при освещении этой темы журналистами является взвешенная позиция, отмечается в рекомендации.

В настоящее время в свободном доступе есть различные методические рекомендации и для родителей. Ознакомиться с ними можно на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, а также Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Кроме того, на помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, всегда могут прийти психологи из центра. Связаться с ними также можно через сайт учреждения и в социальной сети «ВКонтакте».

Что касается дискуссии о необходимости информировать населения о подобных негативных проявлениях, группах и событиях, то она развернулась под сообщением журналистки из Братска Елены Кутергиной. Стоит отметить, что представители СМИ стоят на позиции «предупреждён – значит вооружён». Однако им противостоят общественники и представители власти.

– Считаю, что этим должна заниматься только полиция и Роспотребнадзор под знаком инкогнито. А сейчас в это дело вмешивают и педагогов, и школы... Это совершенно неправильно. «Синдром Вертера» никто не отменял, – пишет сотрудник Иркутского благотворительного фонда «Оберег» Мария Климова. – Родители должны знать, но ещё должны знать, как это предотвратить. И для этого достаточно просто иногда интересоваться делами собственного ребенка. На волне моральной паники происходит только то, что ещё больше подростков узнают о «группах смерти», ещё большему количеству детей это интересно.

– Родители, узнав, что, оказывается, некие местные дети уже состоят в «группах смерти» (хотя где реальные подтверждения?), начнут «прессовать» своих чад на предмет того, не состоят ли и они в этих группах. Вот так наши детишки, подавляющее большинство которых понятия не имеют об этих группах, узнают о них от собственных родителей, а запретный плод, как известно, сладок, – считает сотрудник администрации Братска Максим Чуласов.

– Это точно так же, как в своё время история со спайсами. Спайсов в Братске на тот момент ещё не было, но рекламная кампания проходила «на ура». Все, от бабушек у подъезда до детишек в саду, только про спайсы и говорили. Так и сейчас. Какие «Синие киты» и единороги всякие. Прекратите панику. Сами же и создаёте ажиотаж, – отмечает депутат думы Братска Денис Кожеуров.

– Конечно, лучше ничего об этом не писать, чтобы не провоцировать. Но проблема в том, что о группах смерти стало известно почти год назад. За прошедшее время ни СКР, ни Роскомнадзор, ни МВД, ни ФСБ, ни Госдума, ни правительство, не говоря уже об остальных структурах, отвечающих, в том числе, за безопасность общества, не смогли радикально решить эту проблему. Прорекламировавшись на закрытии пары групп в соцсетях и аресте нескольких моральных уродов-администраторов, власти на всех уровнях сочли свою миссию выполненной, – отмечает иркутский журналист Сергей Бредихин.

– Современные дети узнают всё из интернета, а не из газет и ТВ, всё, что они хотели узнать, они узнали давным-давно. А вот родителей нужно информировать о том, на что в поведении ребёнка надо обращать внимание и, главное, как именно реагировать, потому что ни силовые методы, ни отлучение от интернета действительно не помогут, а только усугубят. Но есть методики, есть соответствующий опыт и специалисты, которые могут помочь, разъяснить, показать выход, и вот об этом говорить НАДО! А не отмахиваться, как от несуществующей проблемы, и не бояться разжечь её ещё больше какими-то телодвижениями, – считает корреспондент одного из иркутских порталов Елена Иванова.

– Всё это появилось очень давно, не год и не два, и не в нашей стране впервые. Изначально это появилось на сайте «ВКонтакте». Администрации соцсетей реагируют адекватно на запросы, Роскомнадзор впервые начал что-то дельное блокировать, но проблема, конечно, стоит в нерешённых проблемах подростков, которыми не занимаются родители, и у которых очень много свободного времени. Дело в том, что дети ищут в лице администрации подобных сообществ некоего наставника. И находят его. Одной блокировкой это не победить. Нужна хорошо поставленная работа психологов, а это гораздо сложнее организовать, – говорит руководитель фонда по защите прав потребителей «Гражданский патруль» Андрей Царенко.