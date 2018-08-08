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Помочь с ремонтом – дело чести

По инф. думы Иркутска   
08 Августа 2018 г.
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Депутат иркутской думы помогает горожанам с восстановлением домов.

remont domov 35

Ремонт дома жительницы иркутского микрорайона Первомайский организовал депутат гордумы Василий Донских. Надежда Сутулова пришла на приём к народному избраннику и рассказала, что живёт в частном секторе. За долгие годы пришли в негодность крыша и пол её дома, а возможности самостоятельно отремонтировать их у женщины нет.

Для Василия Донских такие просьбы давно не в новинку. Депутат старается выполнять их по мере возможности. Так, в прошлом году привели в порядок жильё ветерана Великой Отечественной войны Мальвины Шаламовой, в этом году пришла очередь Надежды Сутуловой.

– Ремонт уже в разгаре. Нашли рабочих, которые заменили кровлю и пол на веранде, в планах переложить печь до наступления холодов. Выполнение работ взял под личный контроль, – подчеркнул Василий Донских.

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