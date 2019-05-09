Помня историю России

XVI областной слёт поисковых отрядов и музейных объединений государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди в историю России» завершился на базе Иркутского техникума машиностроения им. Н. П. Трапезникова. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Мероприятие было посвящено наиболее значимым стратегическим операциям Великой Отечественной войны в 1944 году, 80-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе, героям локальных войн и военных конфликтов. Помогли провести слёт поисковых отрядов региональное отделение Российского военно-патриотического общества, Центр социальных и информационных услуг для молодёжи, музей истории города Иркутска им. Сибирякова и Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования. Заочный этап слёта – «Визитная карточка» – проводился с 15 февраля по 5 апреля. Участники демонстрировали достижения в музейной, поисковой работе, взаимодействие с ветеранами боевых действий, представляли свою учебно-исследовательскую деятельность в рамках Всероссийского поискового движения. Кроме этого участники слёта должны были показать участие отряда в федеральных, региональных и муниципальных программах и мероприятиях, предоставить информацию об оказании помощи ветеранам боевых действий, их семьям, инвалидам, престарелым, сведения об уходе за могилами, памятниками, обелисками, информацию о результатах поисковой работы.

Второй этап – очный – это командное соревнование на сообразительность, смекалку, эрудицию. Участники отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, о военных конфликтах на Халхин-Голе, в Афганистане, Чечне, выступили в творческой мастерской «Я за Родину горой!» и провели квест «Высота 776». По итогам всех конкурсных испытаний лучшим отрядом признан поисковый отряд «Пульс» Ангарского техникума общественного питания и торговли.

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