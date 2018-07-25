Положенная компенсация

Пенсионерам будут компенсировать затраты на капремонт.

Проживающие совместно пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I и II группы не получают положенные им льготы – в идеале им должны компенсировать оплату взносов на капремонт. Однако в этой части законодательства – пробел, Госдума уже начала работу над проектом соответствующего закона.

Корректировать региональное законодательство в соответствии с федеральным потребуется и депутатам следующего созыва Законодательного собрания Иркутской области. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Брилка, комментируя принятие во втором чтении Государственной думой ФС РФ законопроекта о расширении категорий пенсионеров, получающих компенсацию оплаты взносов на капремонт.

Предполагается, что в окончательном чтении законопроект будет принят 19 июля и начнёт действовать с 1 января 2019 года – до этого времени регионы должны будут внести соответствующие изменения в свои законы.

Сергей Брилка напомнил, что сегодня в регионе действует принятый областным парламентом второго созыва закон «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» от 13 июля 2016 года. Как пояснил Сергей Брилка, этим законом предусмотрены льготы для одиноких неработающих собственников жилых помещений старше 70 лет либо для семей, которые состоят только из людей пенсионного возраста. «Вместе с тем, на практике немало семей, в которых пенсионеры живут вместе с неработающими инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Но в этом случае люди льготы не получают. Одновременно и инвалиды I и II группы, также имеющие право на льготу по закону «О социальной защите инвалидов», не могут ей воспользоваться в том случае, если не являются собственниками помещений, в которых проживают. Это несоответствие и требуется устранить», – сказал Сергей Брилка.

Спикер подчеркнул, что новшество будет востребовано населением Иркутской области – согласно статистике, около 10% населения региона относятся к категории инвалидов, из них почти половина – инвалиды первой и второй группы.

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