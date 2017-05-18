Полмиллиарда на благоустройство

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Более 560 млн рублей планируют направить на благоустройство Иркутска в текущем году. В администрации города разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 году», в рамках которой благоустроят 13 общественных пространств на общую сумму 228 млн рублей и 80 дворов на 336 млн рублей.
Изменение в городской бюджет планируют внести на ближайшем заседании думы Иркутска. Соответствующее решение принято членами комиссии городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
– Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Из городской казны планируется направить около 350 млн рублей, в том числе в рамках перераспределения денежных средств, ранее предусмотренных для реализации городских программ «Дороги г. Иркутска» и «Эко-Логичный город», – отметила и.о. заместителя мэра – председателя комитета экономического развития Юлия Ашуркова.
В рамках реализации муниципальной программы планируется комплексно благоустроить дворы во всех районах города. В перечень планируемых работ входят ремонт дворовых проездов, освещения, озеленение, установка лавочек. Предусматривается оборудование детских или спортивных площадок, обустройство парковок, контейнерных площадок. При благоустройстве общественных пространств наряду с индивидуальными дизайнерскими решениями в обязательном порядке будет выполнено озеленение, проведено освещение, установлены малые архитектурные формы.
В числе общественных пространств, планируемых к благоустройству, – бульвар Гагарина и остров Юность, бульвар Постышева, площадь Конституции, собор Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемые природные территории «Синюшина гора» и сад Томсона, набережная в микрорайоне Солнечный, Иерусалимская лестница, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, «Вампиловский сквер» в микрорайоне Первомайский, остров Конный, оборудование детской площадки и спортивного корта в посёлке Кировский.
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