«Полицейский дядя Стёпа»

Итоги городского творческого конкурса игрушек среди детей под таким названием подвели члены общественного совета при Межмуниципальном Управлении МВД России «Иркутское».

Представитель общественного совета МУ «Иркутское» Ирина Терновая с самым симпатичным экспонатом конкурса «Дядя Стёпа-Гулливер»

Этот конкурс проводится в подразделениях МВД уже шестой раз в целях повышения уровня доверия к полиции и формирования позитивного имиджа сотрудника органов внутренних дел. В этом году конкурс приурочен к 300-летию российской полиции.

На суд жюри участниками было представлено свыше 100 поделок школьников и дошкольников областного центра. Дети проявили себя настоящими художниками, создавая яркие и запоминающиеся образы «полицейских дядь Стёп». Среди множества игрушек, которые они смастерили из картона, дерева, глины, текстиля и пластилина, представители общественности отобрали лучшие работы.

Вскоре десять экспонатов, получивших наибольшее количество положительных оценок от компетентного жюри, будут направлены в ГУ МВД России по Иркутской области для участия уже в региональном этапе конкурса.

Определение победителей на областном уровне состоится в конце мая во время торжественной церемонии награждения. Авторов лучших работ ждут подарки и праздничный концерт. В последующем игрушки будут переданы воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, в том числе подшефных МВД, а также детям из малообеспеченных семей.

Сотрудники Межмуниципального Управления благодарят всех детей и взрослых, принявших участие в благотворительном мероприятии. В ближайшее время состоится церемония поощрения победителей первого этапа творческого конкурса.

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