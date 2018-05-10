Память о Великой Отечественной войне сегодня несут не только ветераны фронта и тыла, но и дети войны – представители поколения, которые в юном возрасте многого лишились и многим пожертвовали, чтобы над страной вновь было мирное небо. Эти люди уже давно сами на пенсии, но многие из них активно участвуют в жизни нашего общества.
В Иркутске вышла книга «Поклонимся великим тем годам...», авторами которой стали дети войны нашего региона. В основу её легли воспоминания о тяжёлых испытаниях, которые выпали на их долю, и о их жизни сегодня. Занималась составлением сборника и редакционной работой председатель областного отделения организации «Дети войны» Светлана Другова.
– Задумка этой книги – запечатлеть правду о Великой Отечественной войне, показать молодому поколению, что не только взрослые воевали и делали всё для приближения победы, но и дети, – рассказала она на презентации книги четвёртого мая.
Книга разделена на три части. В первой собраны воспоминания тех, кто был под оккупацией и видел, как сжигали, зарывали живьём их родных в могилу.
– Это часть книги, написанная нашими земляками, самая тяжёлая для чтения, – говорит её редактор, – особенно остро это чувствуешь в воспоминаниях Виктора Петровича Иванова, Валентины Андреевны Богородской.
Вторая часть – самая большая. В ней рассказывается о том, как дети трудились в тылу, чтобы обеспечить победу, отказывали себе в еде и в одежде и всё отправляли на фронт. Как девушки работали в госпиталях Иркутска и в холодной воде Ангары полоскали бинты. Работали до изнеможения, по 12-14 часов стояли за станками, вытачивая снаряды на заводе имени Куйбышева, а потом здесь же спали, чтобы не тратить время на дорогу.
В третьей части книги авторы говорят о том, что у них не было счастливого детства и нет спокойной старости. Им приходится делить пенсии с детьми, потому что зачастую молодые люди не могут устроиться на работу или теряют её.
– Книга получилась хорошая, чувствуется, что она выстрадана автором, – сказал на презентации иркутский журналист Анатолий Хотулёв, который оказывал помощь в написании книги и сам является одним из её авторов.
А ещё один автор книги, член правления областного отделения организации «Дети войны» Елизавета Галкина сообщила, что в Ангарске вышли уже две подобных книги.
– Я называю их не иначе, как «книги слёз», которые нужно читать всем. И чтобы подобные книги не лежали мёртвым грузом в библиотеках, нужно организовывать в школах читательские конференции и приглашать туда авторов. На таких встречах происходит диалог с молодым поколением. Ребятам это действительно интересно.
Присутствовавшие на презентации книги секретарь иркутского областного комитета КПРФ Владимир Аксёнов и депутат Законодательного собрания области Ольга Носенко поведали о мерах поддержки детям войны и отметили, что поддержка эта, как по стране, так и в Иркутской области, явно недостаточна.
Остаётся только надеяться, что подвиг и страдания детей войны всё-таки получат достойную компенсацию. А авторам и составителям книги пожелать выпустить второй том и широко представить его жителям области. Тем более что работа в этом направлении продолжается – тут же на презентации Светлане Друговой передали текст, который может войти в следующий сборник.
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