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Поющий трамвай
По инф. irkduma.ru   
04 Мая 2017 г.
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Флешмоб, посвящённый Дню Великой Победы, проведут в Иркутске. 9 мая в предместье Рабочее отправятся «поющие» трамваи. Организовать необычную акцию жителям предместья помог депутат городской думы Алексей Распутин.

9 мая во все трамваи, идущие в предместье Рабочее, сядут участники флешмоба. Во время поездки они будут исполнять военные песни. Автор идеи – иркутянка Галина Пежемская.

– Идея флешмоба уже нашла отклик в сердцах людей самого разного возраста. Ведь сохранить священный подвиг отцов и дедов в исторической памяти народа – наша задача, – говорит она.

Участниками флешмоба могут стать все желающие. Для этого нужно знать песни военных лет и прийти 9 мая к 15:00 на остановку «Центральный рынок».

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