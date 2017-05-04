Поющий трамвай

Флешмоб, посвящённый Дню Великой Победы, проведут в Иркутске. 9 мая в предместье Рабочее отправятся «поющие» трамваи. Организовать необычную акцию жителям предместья помог депутат городской думы Алексей Распутин.

9 мая во все трамваи, идущие в предместье Рабочее, сядут участники флешмоба. Во время поездки они будут исполнять военные песни. Автор идеи – иркутянка Галина Пежемская.

– Идея флешмоба уже нашла отклик в сердцах людей самого разного возраста. Ведь сохранить священный подвиг отцов и дедов в исторической памяти народа – наша задача, – говорит она.

Участниками флешмоба могут стать все желающие. Для этого нужно знать песни военных лет и прийти 9 мая к 15:00 на остановку «Центральный рынок».