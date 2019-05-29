Поджигателей леса засекли с самолета

Летчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе, увидел, как недалеко от маршрута поднимается дым от нового очага недалеко от деревни Поморцева.

Согласно инструкции, пилот самолета Як-18 свернул в сторону этого пожара. На лесной дороге он заметил автомобиль УАЗ Хантер с багажником на крыше. Там же оказались несколько человек, которые, увидев самолет, сели в автомобиль и начали удаляться от места возгорания. Запас топлива у воздушного судна был ограничен, поэтому летчик не смог проследить за злоумышленниками.

– О том, что это, скорее всего, был умышленный поджог, говорит следующий факт: возгорание было в нескольких местах, там, где находились сухие порубочные остатки, сложенные в болотистой местности для перегнивания, – рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. – К этим очагам для их тушения сразу направились лесники. Но тракторы и бульдозеры мы там применить не могли, они бы увязла в болоте. Пришлось работать вручную. Удалось предотвратить угрозу населенным пунктам, поскольку огонь распространялся в их сторону.

Пожар был локализован сегодня на площади около двух тысяч гектаров, из которых 200 га, покрытые лесом. На тушении этого крупного очага задействовано 30 человек и 12 единиц техники.

Имеющиеся видеоматериалы переданы в полицию для мер реагирования.

По инф. Телеинформа

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