Подонок, угрожая ножом, похитил у пенсионерки телефон

Иркутские полицейские задержали вора, который ночью украл у пенсионерки сотовый телефон.

– Сведения о преступлении на улице 3-й Железнодорожной поступили в дежурную часть около часа ночи 25 мая. По словам потерпевшей, неизвестный угрожал ей ножом и похитил сотовый телефон, – отметили в ГУ МВД по Иркутской области.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливали возможных очевидцев и работали над идентификацией личности подозреваемого. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель Иркутска.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Полиция не исключает, что злоумышленник может быть причастен к серии преступлений.

По инф. Телеинформа

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