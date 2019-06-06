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Подонок, угрожая ножом, похитил у пенсионерки телефон
По инф. Телеинформа   
06 Июня 2019 г.
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Иркутские полицейские задержали вора, который ночью украл у пенсионерки сотовый телефон.

Иркутские полицейские задержали вора, который ночью украл у пенсионерки сотовый телефон

– Сведения о преступлении на улице 3-й Железнодорожной поступили в дежурную часть около часа ночи 25 мая. По словам потерпевшей, неизвестный угрожал ей ножом и похитил сотовый телефон, – отметили в ГУ МВД по Иркутской области.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливали возможных очевидцев и работали над идентификацией личности подозреваемого. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель Иркутска.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Полиция не исключает, что злоумышленник может быть причастен к серии преступлений.

По инф. Телеинформа

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