Подконтрольный проезд

В Приангарье перевозчикам за поездки льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету в 2017 году возмещено 297,9 млн рублей. Об этом доложил заместителю губернатора – руководителю аппарата губернатора и правительства области Дмитрию Чернышову министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. В рамках совещания по итогам работы в минувшем году по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий перевозчиками из бюджета региона министр уточнил, что по сравнению с 2016 годом экономия в суммах затрат из областного бюджета на льготные перевозки составила 94,8 млн рублей.

– Многие годы из-за несовершенства механизма учёта и контроля в этой сфере было допущено много ошибок и нарушений. Перевозчики злоупотребляли своим правом и запрашивали на возмещение намного больше средств, чем было оказано льготникам услуг. Перевозчик сам изготавливал билеты, сам распространял и занимался учётом и формированием документов, которые предъявлял на получение субсидии. Губернатор дал поручение упорядочить эту процедуру. Сейчас есть возможность оценить результаты этой работы, – отметил Дмитрий Чернышов.

Заместитель губернатора напомнил, что в регионе приобретён аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте». С 1 июля 2017 года ведётся учёт поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные – Иркутск, Усолье, Ангарск, с 1 декабря в Братске.

Благодаря всем предпринятым мерам сумма возмещения расходов перевозчикам из областного бюджета снизилась с 612 млн рублей на 314,7 млн рублей за четыре года. Изготовлением и реализацией билетов через МФЦ и отделения связи занимается информационно технический центр, данные с валидаторов (приборов учёта в общественном транспорте) поступают в программный комплекс. Перевозчик в настоящее время только оказывает услугу и получает возмещение средств за количество перевезённых льготников.

На сегодняшний день на территории Иркутской области 20% льготников пользуются бумажными проездными билетами и 80% – электронными.

– На сегодняшний день на территории Иркутской области 20% льготников пользуются бумажными билетами и 80% – электронными, основная часть из них проживает в Иркутске, Ангарске, Усолье, Братске. В целом общее количество льготников и перевозчиков не уменьшилось. Просто по факту мы возмещаем именно то количество поездок, которые совершили льготники, – отметил Владимир Родионов.

Среднее количество поездок на одного человека в месяц в Ангарске составило 23, в Шелехове – всего 14. В среднем по области – 25–26 поездок.

– По результатам проведённой работы, отлаженной системы и контроля за количеством поездок у нас появилась возможность выполнить поручение губернатора Сергея Левченко по увеличению количества льготных поездок во всех муниципалитетах региона. Следующее поручение главы региона – льготник должен иметь возможность пользоваться этим билетом на территории всей Иркутской области, приезжая, например, из Бохана в Иркутск, а не только в пределах своих муниципалитетов, – подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Как сообщил начальник ОГАУ «ИТЦ Иркутской области» Игорь Рыморенко, в настоящее время такая возможность тестируется, она может быть реализована в регионе с 1 апреля 2018 года.

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