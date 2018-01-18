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Подъёмные на переезд
polit.ru   
18 Января 2018 г.
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Переезжающие на Дальний Восток получат по миллиону рублей подъёмных.

Подъёмные для россиян, которые переедут на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, будут увеличены с 225 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев на заседании общественного совета ведомства, передаёт «Интерфакс».

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что соответствующие поправки будут рассмотрены правительством в ближайшее время.

«Та же самая инициатива сейчас принята в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа», — сообщил Качаев.

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