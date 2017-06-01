Поддержка на миллиард

Изменения в программу «Социальная поддержка населения» обсудили в ходе заседания правительства Иркутской области. Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, изменения вызваны корректировкой областного бюджета на 2017 год и необходимостью увеличения объёмов финансирования программы до фактической потребности. Планируется, что увеличение ассигнований программы в общем составит 1 млрд 95 млн рублей, в том числе будут привлечены дополнительные источники финансирования 4 млн рублей из средств Пенсионного фонда.

Как пояснил министр, изменения коснутся шести подпрограмм. Финансирование подпрограммы «Социальное обслуживание населения» будет увеличено на 225 млн рублей. Средства планируется распределить на повышение минимальной заработной платы отдельных работников организаций социального обслуживания (дворники, сторожа, повара, уборщицы) в рамках реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате; повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определённых Указами Президента РФ (социальные работники, педагогические работники, медицинский персонал).

Увеличение финансирования подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» составит 10,5 млн рублей на оплату труда работников казённых учреждений социальной защиты и внедрение автоматизированной информационной системы «Семья» в органах опеки.

Подпрограмму «Социальная поддержка населения» увеличат на 153,6 млн рублей. Средства областного бюджета увеличены в соответствии с фактической численностью получателей мер социальной поддержки. Также за счёт средств федерального бюджета планируются выплаты новым Почётным донорам (1,4 млн).

Объём средств областного бюджета увеличен на 1,3 млн рублей в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» для организации отдыха детей из семей, пострадавших от пожара (40 детей).

Для реализации подпрограммы «Дети Приангарья» будет дополнительно направлено 698 млн на исполнение социальных обязательств в соответствии с фактической численностью получателей мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.

Таким образом общее финансирование программы составит более 22,8 млрд рублей.