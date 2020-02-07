Поддержка молодежи

В Иркутской области необходимо проработать механизмы поддержки молодых специалистов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с председателем Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александром Оболкиным.

«В каждой нашей с коллегами рабочей поездке по территориям Иркутской области одной из основных проблем, которые перед нами обозначают жители поселений и органы местного самоуправления, является именно нехватка квалифицированных кадров и молодых специалистов, – заметил глава областного парламента. – Сегодня поддержка молодых специалистов – это важнейшее направление работы депутатского корпуса. Оно включает в себя и строительство жилья, и обеспечение достойной заработной платы, и поддержку студентов – медиков и педагогов, только определившихся со своей будущей профессией. Уверен, вместе с объединением организаций профсоюзов и со всеми заинтересованными сторонами мы выработаем действенные механизмы».

В свою очередь, Александр Оболкин отметил, что в данной сфере необходимы изменения законодательства. В частности, требуется закрепить в законе понятие «молодой специалист». Особенного внимания, сказал он, требует и положение молодых специалистов, которые получают северные надбавки не сразу после начала работы в северных районах.

Сергей Сокол отметил, что депутаты Молодежного парламента при Законодательном собрании также выступили с инициативой об изменении возрастного критерия в категории «молодежь», фигурирующего в ряде областных законов, предложив повысить его верхнюю границу с 30 до 35 лет.

Кроме того, в рамках встречи обсудили ряд вопросов, касающихся формирования заработной платы работников бюджетной сферы, увеличения размера минимальной заработной платы. В завершение обсуждения Александр Оболкин пригласил Сергея Сокола и депутатов Законодательного собрания принять участие в отчетно-выборной конференции объединения организаций профсоюзов, которая состоится 7 февраля.

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