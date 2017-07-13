Под защитой государства

252 млн рублей из областного бюджета выделяется на помощь жителям, пострадавшим во время пожаров, для приобретения жилья. Как сообщила министр финансов области Наталия Бояринова на рабочем совещании о ходе ликвидации последствий пожаров в муниципальных образованиях региона, 52 млн выделены в рамках июньских уточнений в бюджет, а также 200 млн рублей – перераспределенные средства по линии министерства строительства, жилищного хозяйства для получения единовременных денежных выплат погорельцами на приобретение жилья.

На совещании, которое провел исполняющий обязанности председателя правительства региона Руслан Болотов, присутствовали руководители областных министерств, представители МЧС, а также муниципалитетов, пострадавших в этом году от пожаров – Киренского, Тайшетского районов, Чунского, Зиминского, Иркутского районного МО, Заларинского района, городов Саянск и Черемхово.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, всего во время пожаров в указанных муниципалитетах пострадали 586 человек. Большая часть из них (526 чел.) проживают сейчас у родственников, в съёмных квартирах, в жилье, предоставленном муниципалитетом, либо в уцелевших домах. Остальные – в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях.

Все обеспечены необходимой одеждой, вещами первой необходимости, питанием. За счёт средств областного и федерального бюджета организован отдых для детей из пострадавших семей. Также ведется выплата материальной помощи пострадавшим – общая сумма такой помощи свыше 92 млн рублей (федеральный и областной бюджеты). В настоящее время дополнительно сформированы списки граждан на оказание единовременной материальной, финансовой помощи из федерального бюджета: 14 гражданам из Тайшетского района (1,5 млн рублей).

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иван Хомутинников проинформировал о проведённой правительством области совместно с органами местного самоуправления работе с гражданами. Принято решение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых уничтожены природными пожарами, единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений.

В городе Саянске, где в результате пожара повреждён многоквартирный дом, потребность в капитальном ремонте общего имущества оценена в размере свыше 8 млн рублей (ремонт крыши, системы водоотведения, фасада). Сейчас работы выполнены на сумму 5,55 млн рублей некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области».

Для обеспечения жильём граждан, пострадавших при пожаре в посёлке Бубновка Киренского района, на территории города Киренска планируется строительство двух многоквартирных домов, причём строительство одного 18-квартирного дома уже завершено, ведутся работы по оформлению документов. Завершение строительства второго 14-квартирного дома, согласно разработанному план-графику, планируется в сентябре 2017 года.

Администрацией Киренского муниципального района проводится работа с гражданами для определения их потребности в строительстве либо приобретении жилых помещений. Гражданам представлен список застройщиков, имеющих готовые к продаже жилые помещения на территории муниципальных образований Иркутской области.

Губернатором Сергеем Левченко утверждены списки граждан, жилые помещения которых пострадали от пожаров в Заларинском, Зиминском районах, городе Черемхово, и скорректированные на 1 июня 2017 года списки граждан, жилые помещения которых пострадали от пожара в посёлке Бубновка муниципального образования Бубновское, сельское поселение Киренского района и посёлке Вершина Нижнеудинского района. Список направлен в минстрой России и МЧС России для предоставления единовременных денежных выплат за счёт средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений.

Как подчеркнул Руслан Болотов, представителям муниципалитетов и специалистам министерств обо всех проблемных моментах исполнения поручений президента РФ по итогам визита в Иркутск необходимо сообщать немедленно губернатору Иркутской области – для оперативного решения вопросов, чтобы осенью все жители были обеспечены жильём.

– Губернатором поставлена чёткая задача: люди, которые пострадали во время пожаров, не должны остаться один на один со своими проблемами. Они должны знать и чувствовать, что защищены государством в нашем с вами лице – областной и муниципальной властей, – особо отметил Руслан Болотов.