Под контролем жильцов

Комитет по управлению Свердловским округом Иркутска планирует привлечь к контролю за работой управляющих компаний по подготовке к зиме старших домов и старших подъездов. Об этом заявила заместитель мэра, глава округа Светлана Колотовкина на рабочем штабе по подготовке к отопительному сезону:

– Очень важно, чтобы жители принимали активное участие в контроле за работой управляющих компаний по подготовке дома к зиме. Ведь именно они больше всего заинтересованы в своевременном и качественном выполнении этих работ, – заявила Светлана Колотовкина.

Сейчас идёт проверка готовности тепловых узлов многоквартирных домов.

Как сообщил инженер-инспектор Иркутской энергосбытовой компании Алексей Куц, на сегодняшний день на проверку предъявлено восемьсот домов, что составляет 46%. Однако есть управляющие компании, которые значительно отстают от утверждённого графика. Это ООО «Иркут», УК «Народная», УК «Центральная», УК «Иркутянка». Этим компаниям вынесено предупреждение: они обязаны активизировать работу и в кратчайшие сроки представить к проверке тепловые камеры обслуживаемого жилого фонда. Все тепловые узлы должны быть приняты энергосбытовой компанией до 1 сентября.